Жительница одного из районов Латвии терроризирует соседей. Полиция, увы, бессильна

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15 мая 2021, 14:47 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Неадекватная жительница одного из рижских районов уже долгое время терроризирует своих соседей: ходит голая по балкону и обзывает людей. Соседи прибывают в шоке, а полиция, увы, ничего не может поделать.

Соседи неадекватной мадам жалуются, что женщина «любит» выходить на балкон без одежды, рассматривает людей и высказывает неприятные комментарии в их адрес. Разумеется, жители этого «многострадального» дома много раз вызывали полицию, но по большей части ничего не менялось: даму увозили, видимо, в специализированную клинику, но она возвращалась и все повторялось. Было собрано более 50 подписей от жителей дома, которые были приложены к коллективному заявлению в Госполицию, но в возбуждении уголовного дела было отказано.

Данное поведение дамы беспокоит соседей: пока она только кричит, угрожает, нарушает покой. А может же и перейти к действиям…

Сотрудники Госполиции так комментируют ситуацию:

«Сотрудники полиции прибудут на место происшествия, чтобы оценить ситуацию, и при необходимости будет вызвана бригада неотложной медицинской помощи, чтобы оценить, является ли состояние человека в данный момент таким, что угрожает его или ее собственному здоровью или жизни других. Если да, то человека отправляют в больницу».

Как оказалось, дама неизлечима больна…

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