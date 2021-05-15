Российские звезды шоу-бизнеса облюбовали латвийские «земли»

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15 мая 2021, 14:41 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Далеко нет секрета, что представители российского шоу-бизнеса любят свежий морской воздух Балтии и стараются «прикупить» тут недвижимость.

Например, удивительная актриса Чулпан Хаматова купила участок для своей семьи в экопоселке Латвии.

Что это за поселок?

Местные жители называют его «латышским городом Солнца», а называется он Аматциемс. Надо отметить, что в данном поселке живут исключительно состоятельные люди из России, Великобритании, Германии и, конечно, Латвии. Стоимость земельного участка в данном поселке держится в тайне, но удалось узнать, что квадратный метр обходится от 20 до 35 евро. И это только земля… Цены на готовые дома доходят до миллиона евро.

Что собой представляет данный экопоселок?

Всего в часе езды от Риги… Кстати, по латвийским меркам – далековато. На территории поселка много леса, холмов и прудов. Интересно, что на этой территории существуют и свои правила: заборы строить нельзя, собак на привязи держать тоже нельзя, громкая музыка, фейерверки, конечно, запрещены. А что можно? Отдыхать, наслаждаться природой, косулями, лисами и другими животными, которые свободно разгуливают по территории поселка.

Автором экопоселка выступил предприниматель Айвар Звирбулис. Есть информация, что в строительство этого поселка было вложено 14, 7 миллионов латов. Предприниматель надеется, что через лет 20 в экопоселке будет более 500 домов и он станет «товаром, который можно продать».

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