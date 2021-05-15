Телефонный хулиган вымогает миллион рублей у экс-губернатора Новгородской области, а ныне сенатора Сергея Митина

Аргументы Недели → Общество 13+

15 мая 2021, 14:50 Источник: Mash

Фото: videnskab.dk

Телефонный хулиган вымогает миллион рублей с бывшего губернатора Новгородской области, а ныне сенатора в Совете Федерации Сергея Митина. Единственный вопрос - понимает ли мошенник с кем имеет дело и просто ему не повезло.

В начале апреля 69-летнему Митину позвонил якобы сотрудник «Сбербанка» и сообщил о списании денег со счёта. Благородный телефонист продиктовал сенатору реквизиты и сказал, что тот должен перевести по ним миллион «за беспокойство сотрудника ПАО «Сбербанк», который предотвратил махинации. И сделать это надо было в течении месяца.

Чиновник, конечно, не испугался и с деньгами расставаться не спешил, но, когда через две недели мошенник позвонил снова и напомнил, часики тикают, Митин обратился в полицию. Он рассказал, что звонивший морально и психологически давил на него, и потребовал поймать хулигана. Завели уголовное дело о покушении на кражу в крупном размере, только результатов пока нет.

Сенатор считает, что полиция должна активнее заниматься своей работой, потому что пострадать могут другие люди, которые не такие стойкие и грамотные и могут перевести мошенникам деньги.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости