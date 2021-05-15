В Свердловской области депутата Геннадия Виноградова и его сына задержали по подозрению в убийстве
15 мая 2021, 13:42Источник:
Mash, URA.RU
В Свердловской области депутата от «Единой России» Артемовского городского округа Геннадия Виноградова и его сына задержали по подозрению в убийстве. Речь про преступление 2003 года, следствие по которому длилось 18 лет.
Но сейчас появились новые подробности, а потому Виноградова и его 40-летнего сына Романа задержали, им предъявили обвинение по статье "Убийство". Ближайшие два месяца они проведут в СИЗО. «Депутата из Артемовского Геннадия Виноградова с сыном доставили в СИЗО по подозрению в убийстве», — таково решение Березовского суда.
Секретарь свердловского отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий уже заявил журналистам: «Наша позиция в этом вопросе принципиальная. Членство Виноградова в партии приостановлено до решения суда».
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