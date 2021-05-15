Когда Путин не указ. В Барнауле рабочего завода уволили за выполнение распоряжения президента

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15 мая 2021, 09:39 Источник: BK / Barnaul 22

Фото: cоцсети

В Барнауле рабочего завода уволили за то, что он пытался выполнить распоряжение президента о нерабочих днях с 4 по 7 мая. Видимо, для руководства предприятия и Путин не указ.

По словам мужчины, администрация завода «БарнаулТрансМаш», игнорируя слова главы России, о которых сообщили все СМИ, издало местный приказ, в котором сотрудники обязаны были работать именно в эти дни праздничные дни. «Я в нем не расписался, так как мастер мне сказала, что кто хочет выйти на праздниках, расписывается. А придя на работу 11 мая, меня попросили написать объяснительную, почему я не вышел на работу. Я написал: "в связи с указом президента РФ №242 считаются выходными с сохранением з/п". В итоге с завода меня уволили», — рассказал барнаулец. Уволили, надо думать, в связи с прогулами.

В тексте указа на сайте Кремля конкретики нет, но ранее Роструд разъяснял, что работодатели могут сами определять необходимость рабочих дней для «обеспечения функционирования организаций».

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