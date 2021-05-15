Аномальная жара в Челябинске: как защитить себя

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15 мая 2021, 07:23 Анна Семенова

Без головных уборов в сильную жару выходить на улицу не стоит. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

В Центре общественного здоровья и медицинской профилактики напомнили об основных правилах безопасности

Челябинск в этом году обскакал даже Сочи. Температура воздуха – самая что ни на есть летняя. Синоптики сообщили об аномальной жаре в текущие выходные. Столбик термометра будет подниматься до +32. Ветра при этом не ожидается.

Медики напомнили южноуральцам о правилах личной безопасности в такую погоду.

Необходимо носить легкую, свободную одежду. Синтетике предпочесть натуральные ткани, хлопок или лен. Не выходите из дома без головных уборов и солнцезащитных очков. Используйте солнцезащитные крема. Берите с собой бутылочку с водой или охлажденным чаем. В пекло (с 11 до 17 часов) лучше остаться дома.

Дома необходимо проветривать, обеспечить достаточную влажность воздуха. Если нет увлажнителя, поможет вентилятор и емкость с водой, которую нужно поставить перед лопастями.

Не стоит употреблять в пищу жареные, жирные и сладкие продукты. Замените их фруктами, овощами, тушеными или отварными курицей и рыбой. Сделайте окрошку.

Пить необходимо не менее 1,5 литров в день. Алкоголь и газировку исключить.

Следите за детьми! При признаках перегрева (температура, вялость, тошнота, покраснение кожных покровов, одышка, судороги) в первую очередь снимите с малыша одежду, положите его в горизонтальное положение, протрите влажной тряпочкой, много и часто поите. Если ребенок потерял сознание, сразу вызывайте скорую.

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