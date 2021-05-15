В Челябинске выросла смертность населения, и стало больше разводов

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15 мая 2021, 06:44 Анна Семенова

Разводов стало больше, но и свадеб тоже. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Правда, рождаемость и количество свадеб тоже выросли

Росстат в Челябинской области опубликовал любопытные цифры. Сравнивался период с января по март текущего года с тем же периодом прошлого года.

Пандемия делает свое дело. Данные говорят о том, что за три месяца 2021 года на Южном Урале умерло13385 человек. Это на две тысячи человек больше, чем за первые месяцы распространения коронавируса в 2020-м.

Больше стало умирать младенцев. 41 ребенок не дожил до одного года с начала 2021-го, в прошлом году таких было 30.

Однако выросла и рождаемость. К марту 2021 в области появились на свет 8184 ребенка. Это на 223 больше, чем за тот же период 2020-го.

Также в рост идут цифры по свадьбам и разводам. В начале 2021 года в Челябинской области связали себя узами брака на 321 пару больше, чем в прошлом году. Развязали священные узы также большее количество южноуральцев – разводов стало больше на 268.

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