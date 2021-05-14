Как Ельцин и Горбачев боролись за власть

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14 мая 2021, 17:43 Источник: echo.msk.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Бывший зять первого президента России Алексей Дьяченко поделился очередным фрагментом своей будущей книги «От Ельцина до Путина. И обратно».



«Конец 1991 года. Горбачев ушёл в отставку. Мы садимся в машину, и Ельцин говорит: «Это ЗИЛ Горбачева». Только через годы я понял сакральное значение этой фразы. Не будучи партийным работником, нельзя почувствовать особое чувство, когда ты садишься в машину Генерального секретаря ЦК КПСС. Причём садишься не приглашённым, а новым хозяином. Теперь ты на месте Горбачева!», - вспоминает Алексей Дьяченко.



По его мнению, с приходом к власти Михаил Горбачев не обладал большим аппаратным весом в КПСС.



«В значительной мере для Москвы он был человеком новым. Он не руководил в прошлом крупной партийной организацией (московской, питерской или украинской). Не курировал военно-промышленный комплекс, как Устинов. Не ведал важнейшими сферами, как Андропов (госбезопасность) или Громыко (внешняя политика). Даже в аграрной отрасли, которой Горбачев занимался, он не слыл крупным авторитетом», - отмечает Дьяченко.



При этом автор книги считает, что с конца 1987 года Горбачев решил расколоть общество на сторонников радикальных реформ и консерваторов, а сам захотел стать арбитром в этом споре. Таким образом, его политический вес в стране и мире неизмеримо вырос, и Горбачев превратился в ведущего мирового политика. По мнению Дьяченко, Ельцин явился для Горбачева необходимым инструментом, способным внести в общество раскол.



«Горбачёву был очень нужен Ельцин, а Ельцин хотел делать карьеру. Он видел себя как минимум вторым пилотом. Ему было обидно, что первый секретарь Московского горкома партии — только кандидат в члены Политбюро и вынужден выходить на Генерального секретаря через Лигачева. Так они нашли друг друга», - считает Дьяченко.



Но наступил момент, когда радикальные реформаторы одолели консерваторов, и после победы в этой игре «арбитр» Горбачев стал никому не нужен.



«Ельцин сохранил Горбачёву жизнь, привилегии, госдачу, доступ к средствам информации. Вряд ли все это осталось у него, если бы победили консерваторы – Лигачев, Янаев, Бакланов и другие. Наверное, у Горбачева была бы другая судьба», - отмечает Алексей Дьяченко.



Горбачев снял Ельцина с поста руководителя Московского горкома в 1987 году. Спустя несколько лет Ельцин убрал Горбачева с поста руководителя страны.



«В 2011 году Ельцина уже четыре года не было в живых, а Горбачев праздновал свой 80-летний юбилей в Лондоне, в королевском Альберт-холле в присутствии четырёх тысяч гостей, среди которых были Президент Израиля Шимон Перес, губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, экс-Президент Польши Лех Валенса, актер Хью Грант, актрисы Мила Йовович и Шэрон Стоун, - вспоминает бывший зять первого президента России. - Когда я смотрел трансляцию этого концерта по Первому каналу, я невольно задался вопросом: «А для кого он, собственно, устроил все это?». Мне кажется, что этот концерт из Лондона Горбачев сделал не только для присутствующих, а ещё и для главных людей в своей взрослой жизни – жены Раисы Максимовны и Бориса Николаевича. Для одной с нежностью: «Посмотри, дорогая! Нас все ещё любят…». А для Ельцина с ненавистью: «Смотри, Боря! Ты думал, что растер меня в порошок? Но я жив, я – в Лондоне, в компании мировых звёзд, а ты – на Новодевичьем кладбище…».





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