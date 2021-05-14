Депутат Мосгордумы Мельникова и член ОП РФ Разворотнева провели открытый вебинар о содержании домашних животных

Аргументы Недели → Общество 13+

14 мая 2021, 15:24

Фото: соцсети

Депутат Мосгордумы Ольга Мельникова и член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева провели онлайн-встречу с москвичами о правилах содержания животных в столице, правах и обязанностях владельцев.



«Всем от души советую не покупать животное у заводчиков, если только вы не планируете участвовать в выставках. Могу сказать на личном опыте: в приюте вы найдете отличного друга и любимца, при том, что все животные там осмотрены и пролечены, стерилизованы и вакцинированы», - отметила Ольга Мельникова.



Она напомнила, что помимо федерального закона «Об ответственном обращении с животными», в Москве действуют правила содержания собак и кошек, утвержденные еще в 1994 году.



«В частности, владельцы животных обязаны их регистрировать и вакцинировать, соблюдать тишину в ночное время. Выгуливать животных без поводка и намордника можно только в малолюдных местах, при этом на природных территориях это запрещено. Один из важнейших элементов этих правил: за собаками необходимо немедленно убирать все «отходы», - подчеркнула депутат.



Согласно установленным правилам, необходимо следить за здоровьем животных, а в случае смерти закон запрещает самостоятельно хоронить кошек и собак, необходима кремация.



«Понятно, что возможность адекватно содержать животных есть не всегда. В этом случае скажу, что каждому москвичу доступны и альтернативные способы обеспечить себе регулярное общение с братьями нашими меньшими. Для этого можно просто приходить в приют в качестве волонтеров. Очень многие москвичи поступают именно так, и это прекрасный выход. Ведь чем больше людей ежедневно контактируют с животными - тем добрее и гуманнее наше общество», - заключила Ольга Мельникова.



Светлана Разворотнева напомнила, что совместно с приютом «Печатники» был организован фестиваль «Дом для хвостатых на раз-два-три», где одинокие собаки и кошки могли найти себе новый дом.



«В Москве ситуацию с бездомными зверями контролируют, проводится масштабная кампания по стерилизации. Животные появляются из домов - например, люди взяли собаку и решили потом от нее отказаться, или не стерилизовали из псевдогуманных соображений кошку и выпустили ее погулять на улицу, а потом, не желая, как в старину, топить котят, выкинули их на улицу. Поэтому нужно понимать, что относиться к животным нужно ответственно. Ведь всем, кто посещает приюты или был на нашем недавнем фестивале, очевидно: кошкам и собакам нужен не только уход, но и социализация», - пояснила Разворотнева.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости