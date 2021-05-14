Семь тысяч человек обследовались в павильонах «Здоровая Москва» за три дня

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14 мая 2021, 15:00

Фото: М. Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что с момента начала работы павильонов «Здоровая Москва», расположенных в парках столицы, диспансеризацию в них прошли уже 7 тысяч человек.



По словам заместителя мэра столицы, павильоны «Здоровая Москва» будут функционировать в парках весь летний период, их работа может продлиться и на первые дни осени.



«Примерно сутки ждать результатов анализа, и, если есть отклонения, вам будет звонок от врача телемедицинского центра», - рассказала Анастасия Ракова.



Павильоны «Здоровая Москва» работают при строгом соблюдении всех санитарно-эпидемиологических правил, в том числе контролируется перчаточно-масочный режим. На входе посетителям измеряют температуру.



Павильоны будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00 (без перерывов и выходных). Чтобы пройти обследование, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительские права, социальную карту москвича), или его копию. Предварительная запись не требуется. Если человек не прикреплен к городской поликлинике, то он может это сделать с помощью полиса ОМС непосредственно в павильоне «Здоровая Москва».



Пациентов будут принимать врачи городских поликлиник. Примерно за один час горожане могут пройти более 10 исследований:



— сделать общий анализ крови;



— сделать экспресс-анализ крови на сахар и холестерин;



— сделать электрокардиографию и измерить артериальное давление;



— измерить внутриглазное давление;



— определить индекс массы тела (на основании веса, роста и окружности талии);



— выявить риски развития различных заболеваний. Так, мужчины могут сдать ПСА-тест для определения риска развития рака предстательной железы. В отличие от стандартной диспансеризации сдать этот тест могут все мужчины в возрасте от 40 лет (при стандартной диспансеризации — только в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет);



— пройти диагностику на сахарный диабет (определить уровень гликированного гемоглобина в крови), щитовидной железы (сдать анализ крови на тиреотропный гормон — для горожан старше 40 лет) и сдать анализ кала на скрытую кровь (для диагностики широкого спектра заболеваний желудочно-кишечного тракта — для горожан старше 40 лет);



— сделать УЗИ молочных желез (для женщин до 39 лет) и цитологическое исследование мазка шейки матки, а также УЗИ щитовидной железы, периферических лимфатических узлов (при подозрении на злокачественные новообразования);



— сделать пульсоксиметрию (определить показатели насыщения крови кислородом), биоимпедансметрию (рассчитать соотношение в организме жира, воды, мышечной и костной массы — в случае повышенного индекса массы тела) и дерматоскопию (при наличии подозрительных кожных образований).



Проект «Здоровая Москва» запустили в 2019 году. Мобильные поликлиники в парках работали 124 дня — с 3 июня до 6 октября. Медицинские осмотры прошли 430 тысяч человек (67 процентов — женщины, 33 процента — мужчины), из них более 60 процентов полностью завершили диспансеризацию. В павильонах провели более пяти миллионов медицинских манипуляций. У 12 процентов пациентов выявили отклонения, им выдали направления на углубленные исследования и записали к специалистам в поликлинику.





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