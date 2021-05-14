Минюст России сообщил о внесении издания VTimes в реестр СМИ-иноагентов

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14 мая 2021, 14:33

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Министерство юстиции РФ в пятницу сообщило о внесении онлайн-издания VTimes в реестр СМИ-иноагентов.

По информации Минюста, изменения в реестр были внесены 14 мая 2021 года в соответствии с действующим в России законодательством.

С сегодняшнего дня юридическое лицо, зарегистрированное в Королевстве Нидерландов, Stichting 2 Oktober (регистрационный номер № 69126968), являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса VTimes.io, внесено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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