Минюст России сообщил о внесении издания VTimes в реестр СМИ-иноагентов
14 мая 2021, 14:33
Министерство юстиции РФ в пятницу сообщило о внесении онлайн-издания VTimes в реестр СМИ-иноагентов. По информации Минюста, изменения в реестр были внесены 14 мая 2021 года в соответствии с действующим в России законодательством.
С сегодняшнего дня юридическое лицо, зарегистрированное в Королевстве Нидерландов, Stichting 2 Oktober (регистрационный номер № 69126968), являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса VTimes.io, внесено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
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