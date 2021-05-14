Липецкого сенатора Олега Королёва пользователи сети подозревают в пьяном вождении автомобиля

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14 мая 2021, 14:10 Источник: gorod48

фото: pixabay.com

Липецкие Telegram-каналы распространили видео, на котором запечатлено, как чёрный автомобиль Lexus со спущенными колёсами медленно едет по дороге, периодически выезжает на разделительную полосу и сбивает дорожный знак.

Пользователи соцсетей подозревают, что автомобилем управлял Королёв. Издание GOROD48 сообщило, что машина двигалась на трёх спущенных колёсах, периодически заезжала на разделительную полосу, сбивала знаки дорожного движения.

На одном из фото, попавших в Интернет, в окружении сотрудников ДПС стоит мужчина, похожий на экс-губернатора Липецкой области Олега Королёва.

Член Совета Федерации от Липецкой области Олег Королёв рассказал, что не был пьян, почувствовал недомогание из-за мерцательной аритмии и подскочившего давления, - передаёт РИА Новости.

По словам сенатора, он отпустил водителя и сам сел за руль. Но как у пожилого человека у него организм остро реагирует на изменения погоды.

Королёв поделился, что погода усугубила его заболевания - гипертонию и мерцательную аритмию, подскочило давление, потемнело в глазах. Лекарство он принял, но таблетка сразу не помогла.

Он пытался ехать аккуратно, не попасть в аварию, где-то припарковаться. Найдя безопасное место, вызвал гаишникв. Полицейские отвезли сенатора домой. Обстоятельства инцидента выясняются.

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