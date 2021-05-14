Собянин дал старт проходке тоннеля желтой линии метро от «Пыхтино» до «Рассказовки»

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14 мая 2021, 13:37

Фото: mos.ru

Мэр Москвы дал старт проходке правого перегонного тоннеля от станции «Пыхтино» до станции «Рассказовка» Калининско-Солнцевской линии метро.



«Сегодня запускаем еще одну проходку от «Пыхтино» до «Рассказовки». Я думаю, что в течение года пройдем эти тоннели. В следующем году пройдем тоннели от «Пыхтино» в другую сторону до «Внуково». В 2023 году будет создана уникальная линия. В мире нет таких, чтобы метро приходило в аэропорты. Метро Москвы придет в аэропорт Внуково. Так что это уникальный проект, который очень полезен и нужен для москвичей и жителей этих районов», - заявил мэр столицы.



Он напомнил, что 15 мая Московский метрополитен отмечает день рождения. Накануне праздника Собянин вручил награды города выдающимся метростроителям и сотрудникам метро.



«Поздравляю с Днем рождения метро. Большое событие не только для ваших коллективов, но и москвичей в целом, потому что метро для них - это почти дом родной: они едут на работу, возвращаются каждый день. Миллионы москвичей. Поэтому очень важно, как метро работает, метро развивается», - подчеркнул Сергей Собянин.



По его словам, в период с 1990 годов и начале 2000-х метро Москвы потеряло темпы своего развития, но за последние 10 лет ситуация изменилась.



«За последние 10 лет огромный толчок приобрело развитие всего транспортного узла. Мы за последние 10 лет построили половину того, что было построено за предыдущие 76 лет. Это огромная динамика», - рассказал Сергей Собянин.



Он также добавил, что за последние годы был серьезно заменен подвижной состав метро.



«И к 2024 году московское метро с точки зрения подвижного современного состава будет самым молодым в Европе и Америке», - заявил мэр Москвы.



Пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщает, что решение о продлении Калининско-Солнцевской линии метрополитена от станции «Рассказовка» в аэропорт Внуково было принято Сергеем Собяниным в 2017 году. Строительство нового участка метро длиной около 5 км с двумя станциями «Пыхтино» и «Внуково» было начато в октябре 2019 года. В 2021 году начата проходка двух однопутных тоннелей длиной 2,12 км и диаметром 6 м от «Пыхтино» до «Рассказовки»: 20 марта стартовал ТПМК Herrenknecht «Роза», который ведет проходку левого тоннеля. Уже пройдено 260 м, что составляет 12% общей протяженности пути.



Вслед за ним 14 мая 2021 года проходку правого перегонного тоннеля начал ТПМК Herrenknecht «Наталия». Завершить сооружение обоих тоннелей планируется весной 2022 года.



Отмечается, что на перегоне Пыхтино - Внуково строят метромост длиной 460 м. Он станет 12 метромостом Москвы и вторым по протяженности после Лужнецкого метромоста через Москву-реку. На данный момент готовность моста составляет 79%.



Будущая станция «Пыхтино» расположена в поселении Внуковское вдоль Боровского шоссе рядом с деревней Пыхтино и ЖК «Солнцево Парк». Она будет иметь один наземный вестибюль. Архитектурно-художественное решение станции связано с авиационной тематикой, что объясняется близостью к аэропорту и улицам, носящим имена известных отечественных лётчиков и авиаконструкторов.



В настоящее время полностью выполнена разработка грунта котлованов, ведется устройство основных конструкций будущей станции. Строительная готовность станции составляет 19%.



Продление Калининско-Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково позволит улучшить условия транспортного обслуживания порядка 350 тыс. жителей и работающих существующей и перспективной застройки в районе Внуково и пос. Внуковское, Марушкинское, Филимонковское Новой Москвы, прежде всего, в кварталах, расположенных вдоль Боровского и Киевского шоссе.



Уточняется, что в планах на 2021 год - завершение строительства 27,4 км линий и 11 новых станций метро.





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