Юрист Игорь Кобзарев объяснил, в каком случае завещание можно оспорить

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14 мая 2021, 13:39 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Такой юридический документ как завещание является односторонней сделкой и его можно оспорить в суде.

Юрист Игорь Кобзарев отметил, что завещания обычно оспаривают наследники, и иждивенцы, которых содержал завещатель. Им приходится делать это в судебном порядке.

Срок исковой давности для оспоримых завещаний 1 год, для ничтожных — 3 года. "Ничтожным называют завещание, которое совершено с нарушением правовых требований гражданского кодекса, касающихся самой личности завещателя, порядка составления, формы, содержания и удостоверения документа", - уточнил юрист.

Юрист Михаил Паюшин добавил, что право на оспаривание завещания предоставляется наследникам умершего с момента его смерти.

Согласно общему правилу, суд может признать завещание недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим документом. "Завещание признают недействительным, если суд установит, что оно нарушает права истца и не соответствует закону и (или) воле завещателя", — прокомментировал юрист Артем Денисов.

К наиболее частым случаям оспаривания завещаний юристы отнесли ситуации, когда законные представители не дали согласие на составление завещания лицом в возрасте от 14 до 18 лет, а также случаи, когда завещание совершено в отношении недостойных наследников.

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