Челябинцев раздражают фразы «заранее спасибо» и «я вас услышал»

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14 мая 2021, 13:09 Анна Семенова

Человеку, далекому от офисной работы, становится тяжело понимать прогрессивных знакомых. Фото: сайт бесплатных иллюстрац

А антилидером рейтинга стал глагол «отфидбечить»

Токсичный человечек не отфидбечился. Ничего не поняли? Значит, вы не работаете в офисе. А тех, кто работает, все эти часто используемые слова порядком раздражают. Это выяснили специалисты службы исследований hh.ru.

Слово «отфидбечить» (сложно поверить, но это означает «дать обратную связь») ненавидят большинство россиян. 47% опрошенных признались, что когда слышат его, злятся. Против слов «токсичный» и «человечек» высказались 40%. Топ-3 замыкает слово «засинкаться» (не удивляйтесь, но это значит договориться).

Жители Челябинской области сообщили, что их раздражают фразы «говорить голосом», «я на колле» и «я вас услышал». Наших земляков больше, чем других россиян потряхивает от слов «тимлид», «задачка», «верхнеуровнево». Также не стоит говорить при челябинцах «заранее спасибо», «командная работа» и «общие ценности».

Кстати, специалисты объясняют такую любовь офисных работников к подобным словам, во-первых, ленью (людям с недостаточным уровнем образования нужно напрягаться, чтобы подобрать нужное слово), во-вторых, желанием быть конкурентоспособными на рынке.

Проблемой становится то, что офисный сленг проникает в сферу деловой переписки и рекламу, что недопустимо.

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