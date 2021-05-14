Челябинцев раздражают фразы «заранее спасибо» и «я вас услышал»

А антилидером рейтинга стал глагол «отфидбечить»
Токсичный человечек не отфидбечился. Ничего не поняли? Значит, вы не работаете в офисе. А тех, кто работает, все эти часто используемые слова порядком раздражают. Это выяснили специалисты службы исследований hh.ru.
Слово «отфидбечить» (сложно поверить, но это означает «дать обратную связь») ненавидят большинство россиян. 47% опрошенных признались, что когда слышат его, злятся. Против слов «токсичный» и «человечек» высказались 40%. Топ-3 замыкает слово «засинкаться» (не удивляйтесь, но это значит договориться).
Жители Челябинской области сообщили, что их раздражают фразы «говорить голосом», «я на колле» и «я вас услышал». Наших земляков больше, чем других россиян потряхивает от слов «тимлид», «задачка», «верхнеуровнево». Также не стоит говорить при челябинцах «заранее спасибо», «командная работа» и «общие ценности».
Кстати, специалисты объясняют такую любовь офисных работников к подобным словам, во-первых, ленью (людям с недостаточным уровнем образования нужно напрягаться, чтобы подобрать нужное слово), во-вторых, желанием быть конкурентоспособными на рынке.
Проблемой становится то, что офисный сленг проникает в сферу деловой переписки и рекламу, что недопустимо.
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