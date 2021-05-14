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Нейросеть Германа Грефа написала второй том «Мёртвых душ»

, 12:57 Источник: telemetr.me

Нейросеть Германа Грефа написала второй том «Мёртвых душ»
Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Глава «Сбера» Герман Греф, выступая перед Советом Федерации ФС РФ, рассказал, как русифицированная в его компании нейросеть GPT-3 написала второй том «Мёртвых душ» за Николая Гоголя. Загрузив в GPT-3 огромное количество классической русской литературы, программисты Сбера создали базу данных из «классических» текстов, на основе которых машина смогла синтезировать очень близкое по стилю к авторскому произведение. Так появилось на свет продолжение романа Гоголя.

В своём выступлении глава Сбера отметил, что в нынешних условиях нейросеть способна создавать профессиональные журналистские тексты уже не хуже человека, что говорит о следующем шаге в развитии искусственного интеллекта, ведь раньше творческая деятельность считалась для ИИ недоступной.

Учитывая скорость создания профессиональных текстов (на создание второго тома «Мертвых душ» у русифицированной GPT-3 ушло, по некоторым данным, всего несколько часов), и их себестоимость (известно, что сотрудники Сбера выложили русифицированную GPT-3 в открытый доступ, что означает полную доступность и околонулевую себестоимость работы алгоритма), многие эксперты всерьёз заговорили о скорой смерти любого не новостного райтерства в принципе.

Ранее, напомним, GPT-3 могла работать только с текстами на латинице, но была неэффективна с кириллическими текстами, из-за более сложной структуры языка. Возможно, специалисты «Сбера» на самом деле решили задачу, над которой бились многие разработчики до того, совершив тем самым прорыв в развитии «творческого» искусственного интеллекта.

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