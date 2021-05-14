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Россияне перестали доверять негосударственным пенсионным фондам

, 12:10

Россияне перестали доверять негосударственным пенсионным фондам

В Центробанке обеспокоены стагнацией рынка пенсионных накоплений. Граждане не доверяют предлагаемым негосударственными системами финансовым продуктам. В рамках обязательного пенсионного страхования граждане не смогли сформировать пенсионный капитал. Причина заключается в заморозке пенсионных накоплений.

Пик пенсионных выплат клиентам негосударственных пенсионных фондов достигнет в 2037 году. При этом на текущий момент граждан, желающих присоединиться к рынку НПФ, стремительно сокращается. Чтобы этого не происходило и далее, Центробанк намерен очистить рынок от недобросовестных и сомнительных поставщиков услуг. Для остальных будут ужесточены требования, чтобы граждане смогли им доверить формирование своих пенсий, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиулина.

У НПФ очень часто не хватает средств, чтобы обеспечить стабильную политику накопления. В ЦБ считают, что негосударственные пенсионные структуры инвестируют недостаточный объём средств в акции и ценные бумаги. Низкий уровень доверия граждан к системе пенсионных накоплений объясняется сложной процедурой формирования пенсий, корректировок механизмов. Эксперты предлагают правительству принять закон о гарантированном пенсионном плане. Это особо актуально для тех, кто будет выходить на пенсию в ближайшие два десятилетия.

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Сенатор Рязанский поддержал идею введения нового пособия для пенсионеров

Сенатор Рязанский поддержал идею введения нового пособия для пенсионеров

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