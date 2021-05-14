За безопасность на работе

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14 мая 2021, 12:04 Наталья Глазунова

Фото Елены Галкиной

Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина стал победителем городского смотра-конкурса среди предприятий и организаций по охране труда за 2020 год.

Благодарственное письмо администрации Арзамаса вручено предприятию на совещании, состоявшемся 30 апреля и приуроченном к Всемирному дню охраны труда.

В совещании приняли участие представители Государственной инспекции труда, сотрудники городской администрации, руководители предприятий, организаций. Цель мероприятия – привлечь внимание к теме производственного травматизма и содействовать предотвращению несчастных случаев и заболеваемости на производстве.

Сначала рассматривались вопросы о новом порядке проведения первичных и периодических медосмотров, о финансировании мер по предупреждению производственного травматизма и профзаболеваний, об изменении в законодательстве в области охраны труда в 2021 году.

Директор департамента экономического развития администрации Арзамаса Алексей Смирнов доложил об итогах работы в области охраны труда в городе за 2020 год:

– В 2018-м в Арзамасе был разработан план мероприятий по улучшению условий труда. В период пандемии работать пришлось сложнее, но, тем не менее, результаты есть.

Выросли уровень проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах, затраты на мероприятия по охране труда. Все это привело к снижению производственного травматизма. На 1 января 2020 года аттестовано 22800 рабочих мест, это 87% от общего количества. Затраты предприятий и организаций города на улучшение мероприятий по охране труда составили более 1 млрд рублей, на одного работающего в среднем 40950 рублей. Эти показатели выше областных. Самые большие затраты в АО «АПЗ», ПАО «АНПП «Темп-Авиа», ПАО «АМЗ».

Далее состоялось награждение победителей ежегодного смотра-конкурса в сфере охраны труда. В группе «Промышленность, наука и научное обслуживание» 1 место присвоено Арзамасскому приборостроительному заводу.

– Для нашего предприятия это весомая награда, – говорит руководитель службы охраны труда АПЗ Игорь Тимофеев. – Руководство уделяет особое внимание вопросам охраны труда. В течение последних лет отмечается снижение количества несчастных случаев, микротравм и профзаболеваний. Уполномоченные по охране труда АПЗ ежегодно входят в число дипломантов областного и всероссийского смотров-конкурсов.



Цифры

72 000 рублей – затраты АО «АПЗ» на обеспечение безопасных условий труда на одного работающего.

Специальной оценкой условий труда охвачено 100% рабочих мест предприятия.



На снимке: заместитель главы администрации г.Арзамаса по экономическому развитию и туризму Александр Матвеев вручает благодарственное письмо главному инженеру – заместителю генерального директора АО «АПЗ» Александру Бобкову.

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