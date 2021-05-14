Аргументы Недели Общество 13+

За безопасность на работе

, 12:04

За безопасность на работе
Фото Елены Галкиной

Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина стал победителем городского смотра-конкурса среди предприятий и организаций по охране труда за 2020 год.

Благодарственное письмо администрации Арзамаса вручено предприятию на совещании, состоявшемся 30 апреля и приуроченном к Всемирному дню охраны труда.

В совещании приняли участие представители Государственной инспекции труда, сотрудники городской администрации, руководители предприятий, организаций. Цель мероприятия – привлечь внимание к теме производственного травматизма и содействовать предотвращению несчастных случаев и заболеваемости на производстве.

Сначала рассматривались вопросы о новом порядке проведения первичных и периодических медосмотров, о финансировании мер по предупреждению производственного травматизма и профзаболеваний, об изменении в законодательстве в области охраны труда в 2021 году.

Директор департамента экономического развития администрации Арзамаса Алексей Смирнов доложил об итогах работы в области охраны труда в городе за 2020 год:

– В 2018-м в Арзамасе был разработан план мероприятий по улучшению условий труда. В период пандемии работать пришлось сложнее, но, тем не менее, результаты есть.

Выросли уровень проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах, затраты на мероприятия по охране труда. Все это привело к снижению производственного травматизма. На 1 января 2020 года аттестовано 22800 рабочих мест, это 87% от общего количества. Затраты предприятий и организаций города на улучшение мероприятий по охране труда составили более 1 млрд рублей, на одного работающего в среднем 40950 рублей. Эти показатели выше областных. Самые большие затраты в АО «АПЗ», ПАО «АНПП «Темп-Авиа», ПАО «АМЗ».

Далее состоялось награждение победителей ежегодного смотра-конкурса в сфере охраны труда. В группе «Промышленность, наука и научное обслуживание» 1 место присвоено Арзамасскому приборостроительному заводу.

– Для нашего предприятия это весомая награда, – говорит руководитель службы охраны труда АПЗ Игорь Тимофеев. – Руководство уделяет особое внимание вопросам охраны труда. В течение последних лет отмечается снижение количества несчастных случаев, микротравм и профзаболеваний. Уполномоченные по охране труда АПЗ ежегодно входят в число дипломантов областного и всероссийского смотров-конкурсов.

Цифры

72 000 рублей – затраты АО «АПЗ» на обеспечение безопасных условий труда на одного работающего.

Специальной оценкой условий труда охвачено 100% рабочих мест предприятия.

На снимке: заместитель главы администрации г.Арзамаса по экономическому развитию и туризму Александр Матвеев вручает благодарственное письмо главному инженеру – заместителю генерального директора АО «АПЗ» Александру Бобкову.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Общество

Сенатор Рязанский поддержал идею введения нового пособия для пенсионеров

Сенатор Рязанский поддержал идею введения нового пособия для пенсионеров

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский поддержал идею о введении ежегодного единовременного пособия для пенсионеров на покупку средств индивидуальной защиты.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью