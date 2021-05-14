«Артек» раскинется до Херсонеса Таврического

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14 мая 2021, 12:04 Источник: Аргументы Недели - Крым

Фото из открытых источников

Речь идет о гуманитарном центре «Корсунь». Название «рабочее» - позже оно будет либо закреплено, либо заменено.



Информация появилась со ссылкой на губернатора Севастополя. Михаил РАЗВОЖАЕВ сообщил, что на территории историко-археологического парка появится филиал «Артека» в Херсонесе.



«То есть у нас реально будет свой филиал Артека в Севастополе в этом объекте в Херсонесе», - сказал он.

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