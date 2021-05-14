Депутат МГД Киселева: Конкурс «Наследие моего района» выявил рост интереса к краеведческой тематике

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14 мая 2021, 12:12

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Депутат Мосгордумы Мария Киселева сообщила, что в столице завершен прием работ на конкурс детского рисунка «Наследие моего района».



«Конкурс «Наследие моего района» проводится третий год и интерес к нему растет. Об этом свидетельствует рост числа работ, направленных на конкурс - в этот раз их уже свыше 3 тыс., вдвое больше, чем в прошлом году. В конкурсе принимают участие московские школьники в двух возрастных группах - от семи до 11 и от 12 до 15 лет, также в особую категорию выделены профессионалы: учащиеся художественных школ, отделений школ искусств», - рассказала Мария Киселева.



Она уточнила, что в этом году было объявлено пять основных номинаций: «Москва космическая», приуроченная к 60-летию первого полета человека в космос; «Парки и усадьбы Москвы», «Мосты и набережные Москвы», «Памятники науки и технологии», а также «Памятники-герои», посвященная подвигу Московского народного ополчения.



«Кроме того, будут выбраны и победители в номинации «Особый взгляд», где участвуют дети с ограниченными возможностями здоровья, а также будет вручен «Приз зрительских симпатий» - его будут выбирать по количеству лайков в инстаграме проекта», - пояснила Мария Киселева.



По ее словам, наиболее популярной в этом году стала номинация «Парки и усадьбы Москвы».



«На конкурс поступило множество работ, где в фокусе внимания - природные ландшафты районов и исторические здания. В этих рисунках очень силен краеведческий компонент: детям интересна история их района, зданий и сооружений. Это особый взгляд на Москву, и хочется зафиксировать этот момент: подрастающее поколение москвичей видит красоту в природных ландшафтах, старом архитектурном наследии нашего города, локальных достопримечательностях, которые видны, только если ты действительно знаешь каждый уголок своего района», - добавила депутат Мосгордумы.



Она уточнила, что итоги конкурса будут подведены в конце мая. По словам Киселевой, победители получат памятные призы и сертификаты об участии в конкурсе, а лучшие работы будут выставлены на улицах Москвы.





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