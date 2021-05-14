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Сергунина: Московские компании будут участвовать онлайн в международном фестивале анимации

, 11:27

Сергунина: Московские компании будут участвовать онлайн в международном фестивале анимации
Фото: соцсети

Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в столице начался прием заявок на участие в Международном фестивале анимационных фильмов во французском городе Анси (Annecy International Animation Film Festival), который пройдет с 14 по 19 июня. К мероприятию в онлайн-формате смогут присоединиться московские компании.

«Правительство Москвы в третий раз организует участие столичных студий в этом фестивале. В предыдущие годы при поддержке города им удалось подписать соглашения с байерами из Италии, Испании, Турции и других стран. Общая сумма контрактов превысила 720 тыс. долларов», - рассказала заместитель мэра столицы, уточнив, что принять участие в Международном фестивале анимации смогут 20 московских компаний.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин отметил, что международное продвижение входит в число наиболее востребованных у креативных индустрий направлений поддержки, наряду с развитием инфраструктуры, информационно-аналитической помощью и финансовыми мерами.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы пояснили, что информация о фестивале и процедуре подачи заявок опубликована на сайте столичного Агентства креативных индустрий. Заявки принимаются с 14 по 25 мая с 9:30 до 18:00 по адресу: Вознесенский пер., д. 11, стр. 2.

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