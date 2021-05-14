В Красноярском крае пропало воздушное судно. Спасатели с воздуха заметили задымление
14 мая 2021, 10:51
В Красноярском крае в пятницу пропало неизвестное воздушное судно. Информация об исчезновении воздушного судна получена от представителей экстренных служб. Воздушное судно подало сигнал бедствия. На место выехала поисковая группа. Спасатели обследуют Минусинский район.
«Поступила информация о том, что в Новосибирск из нашего района поступил сигнал бедствия с неизвестного воздушного объекта. На место выдвинулась поисковая группа», — цитирует Интерфакс представителя единой дежурно-диспетчерской службы района.
Спасатели с воздуха заметили задымление на земле в районе поиска в Минусинском районе края, - передает РИА Новости.
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