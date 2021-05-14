Сергунина: Более 120 тыс человек стали участниками акции «День без турникетов» с 2012 года

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14 мая 2021, 10:07

Фото: соцсети

Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина сообщила, что более 120 тыс. человек стали участниками акции «День без турникетов» с сентября 2012 года.



«В городской акции «День без турникетов» за 8,5 года приняли участие свыше 120 тыс. человек. Для них было организовано более 2 тыс. экскурсий. Партнерами проекта уже стали больше 260 организаций из разных сфер. Это не только промпредприятия, но и, например, известные IТ-компании. В прошлом году мы посвятили «День без турникетов» востребованным и перспективным профессиям. Одно из направлений - как раз информационные технологии. Желающие могли познакомиться с работой специалиста по машинному обучению, аналитика, разработчика, тестировщика», - рассказала заместитель мэра столицы.



Известно, что акция проходит в Москве с сентября 2012 года. Так, участники «Дня без турникетов» могут увидеть, как устроены столичные предприятия, и узнать о создаваемых в городе технологиях. В настоящее время акция проводится ежеквартально в течение трех дней. Каждая площадка организует несколько экскурсий в день, а в одной экскурсионной группе может быть не более 10 человек.



Ранее акция проходила в основном на производственных предприятиях города, постепенно к ней стали присоединяться компании из других отраслей: от инновационных центров до мультипликационных студий. Для участников помимо экскурсий проводятся мастер-классы, открытые лекции о предпринимательстве и технологиях будущего, а также литературные чтения, концерты, спектакли. Так, в технополисе «Москва» в рамках одной из акций организовали концерт с участием коллективов Mgzavrebi, Brainstorm, Tesla Boy и Guru Groove Foundation. А во ВНИИМЕТМАШ имени Целикова состоялся показ спектакля «Мастерской Брусникина». Помимо этого, москвичи могли принять участие в заезде на автомобильных симуляторах и протестировать полноразмерный макет космической станции.



Сообщается, что в 2020 году во время пандемии «День без турникетов» перешел в онлайн-формат. Организаторы записали 58 виртуальных экскурсий и представили фильм «Профессии 2.0: Трансформация» - о том, как специалисты из разных сфер адаптировались к новой реальности на фоне пандемии COVID-19.



Как отмечается в материале, в 2021 году акция вернулась к привычному офлайн-формату. Одной из ее целей теперь станет помощь малым и средним предприятиям. Так, на сайте проекта появился раздел, где компания или предприниматель могут разместить информацию о своих экскурсиях. Участие в программе поможет им представить себя и свою продукцию большому числу людей, увеличить узнаваемость бренда и привлечь новых партнеров. Очередная акция запланирована на конец мая.





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