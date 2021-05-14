СКР подтвердил информацию о задержании в аэропорту сына бывшего главы Мордовии и экс-губернатора Самарской области Меркушкина

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14 мая 2021, 10:15 Источник: СКР

фото с сайта СКР

В Следственном комитете РФ в пятницу подтвердили информацию о задержании в Москве бывшего заместителя председателя правительства Мордовии, министра целевых программ Алексея Меркушкина.

Меркушкин Алексей - сын бывшего главы Мордовии, экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина.

Информацию о задержании сына Меркушкина в аэропорту «Шереметьево» при попытке вылететь в Минск в четверг сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.



В пятницу на сайте СКР появилось сообщение о задержании Меркушкина-младшего.

Он задержан сотрудниками УЭБиПК республиканского МВД по поручению следователя при попытке пересечения границы РФ.

Алексей Меркушкин подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.291 УК РФ (дача взятки).

По версии СКР, в 2015 году подозреваемый, являющийся фактическим акционером ОАО КБ «Мордовпромстройбанк», совместно с председателем Совета директоров банка и еще одним акционером банка передали взятку в размере более 7 миллионов рублей управляющему Отделением – Национального Банка по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ. Денежное вознаграждение было передано за отзыв предписания по итогам инспекционной проверки банка, так как выявленные нарушения могли привести к отзыву лицензии.

По уголовному делу под домашний арест был помещен бывший управляющий Отделением НБ, обвиняемый в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении бывшего председателя Совета директоров ОАО КБ «Мордовпромстройбанк», обвиняемого в даче взятки (ч.5 ст.291 УК РФ). Третий фигурант в даче взятки был помещен под домашний арест по другому уголовному делу. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании Меркушкину-младшему меры пресечения.

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