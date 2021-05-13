Жители Митино нашли на улице трёхлетнего мальчика, убежавшего из частного детсада

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13 мая 2021, 22:48 Источник: СКР

фото: pixabay.com

Следователи проверяют частный детский сад в Москве, из которого в четверг самовольно ушёл малолетний ребёнок. Мальчик 2018 года рождения, находясь под присмотром в частном детсаду, расположенном по улице Митинской, самовольно покинул территорию учреждения.

По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка.

Жители Митино обратили внимание на малыша, находящегося на улице без присмотра взрослых, и обратились в полицию. На место происшествия выехали правоохранители.

Мальчика передали родителям. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователи опросили сотрудников детского сада, устанавливают полную картину произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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