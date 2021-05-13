Собянин: Проект «Искусство – детям» будет завершен в течение двух лет

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13 мая 2021, 20:41

Фото: М. Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин провел осмотр здания детской музыкальной хоровой школы «Весна» имени А.С. Пономарева после капитального ремонта. Он сообщил, что в рамках проекта «Искусство – детям» за несколько лет в столице были приведены в порядок 125 зданий школ искусств.



За свою 56-летнюю историю ДМХШ «Весна» сменила несколько адресов. С 1987 года она находится в проезде Дежнёва на северо-востоке Москвы.



Учащиеся школы регулярно становятся лауреатами международных и всероссийских конкурсов, грантов Мэра Москвы. Так, детский хор «Весна» им. А.С. Пономарёва является неоднократным победителем конкурса «Гран-При Европа» и конкурса Европейского радиовещательного союза «Let the Peoples Sing». Многие выпускники школы выбирают профессию музыканта и поступают в ведущие высшие и средние музыкальные учебные заведения.



Капитальный ремонт здания ДМХШ «Весна» был проведен в рамках проекта «Искусство - детям» в 2019-2021 гг. Реализация этого проекта была начата в 2018 г. Правительством Москвы.



«Я думаю, к 1 сентября дети уже придут в новые классы с новым оборудованием, около 800 единиц закуплено. <...> Одну из лучших музыкальных школ города, всемирно известную, поздравляю. Надеюсь на новые ваши успехи», - сказал Сергей Собянин.



В ходе работ была выполнена частичная перепланировка помещений. Благодаря этому увеличилось количество учебных кабинетов и обеспечен комфортный доступ для маломобильных граждан, а также учтены требования санитарно-эпидемиологических норм и противопожарной безопасности. Произведена замена оконных блоков и дверных проёмов, отремонтированы и утеплены фасады здания, заменены инженерные коммуникации и технологическое оборудование.

Пресс-служба мэрии столицы сообщает, что в школе «Весна» работает 31 педагог - 7 из них имеют звание «Почётный деятель культуры города Москвы». В школе обучаются свыше 700 детей. При этом обучение в ДМХШ «Весна» открыто для всех возрастов. Так, для малышей создано отделение раннего развития, где занятия проводятся в игровой форме и направлены на вовлечение детей в музыку, раскрытие их голосовых данных, музыкального слуха и чувства ритма.



Мэр Москвы подчеркнул, что проект «Искусство - детям» близится к завершению.



«Это самый крупный в мире проект по модернизации музыкального образования, 125 школ Москвы модернизированы. Обновлено оборудование, музыкальные инструменты, закуплено около 10 тыс. единиц всего. Проект подходит к концу. В течение одного года - двух лет будет закончен. И все музыкальные школы Москвы будут в таком современном, добротном виде с первоклассными инструментами. Так что любители музыки и ребята, которые любят заниматься музыкой, могут, конечно, учиться в достойных условиях», - отметил Сергей Собянин.



Во всех московских школах искусств создаются максимально комфортные условия для обучения и творчества. Интерьеры ДШИ оформляются в едином фирменном стиле. Дети получают возможность заниматься на качественных профессиональных музыкальных инструментах, включая концертные рояли.





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