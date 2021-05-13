В Крыму сожгли машину бывшего сотрудника «Юкоса»

Аргументы Недели → Общество 13+

13 мая 2021, 20:09 Источник: Аргументы недели-Крым

«Ниссан» сильно обгорел. Экспертиза подтвердила умысел в уничтожении имущества.

Пожар владелец заметил около девяти часов вечера. Собственными усилиями и с помощью соседей удалось спасти автомобиль от полного выгорания. «Люди бросали из окон одеяла и огнетушители», - рассказали «Аргументам недели – Крым» очевидцы.

Выяснилось, что машина была заправлена топливом наполовину бака – при его нагревании взрыв был бы существенным и, возможно, мог пострадать находящийся в нескольких метрах многоквартирный дом и линия газовых сетей.

Владелец – начальник местного МУП ЖКХ Василий ТАРИМОВ – приезжий с Алтая, считающийся среди местных жителей непримиримым борцом с фальсификациями и приписками. Его жена с 2000 по 2002 годы работала замдиректора департамента стратегического развития ОАО «ЮКОС».

По факту поджога автомобиля заведено уголовное дело.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости