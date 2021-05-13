Честная игра или запрещённый прием: «разоблачения» как метод юридической стратегии адвоката Новикова

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13 мая 2021, 19:44

Фото: cоцсети

Бывший судья Дмитрий Новиков в своем блоге снова перешел на личности после того, как потерпел очередную адвокатскую неудачу по делу застройщика Георгизова. 7 мая 2021 года апелляционная коллегия Краснодарского краевого суда добавила его подзащитному еще полгода колонии общего режима по обвинению в обмане дольщиков. В тот же день блогер попытался сгенерировать некий "общественный резонанс", больше напоминающий, по нашему мнению, попытку надавить на несогласных с ним судей.

Скандальный адвокат Дмитрий Новиков, лишенный судейского статуса за махинации с сочинской землей, известен тем, что активно использует современные средства самовыражения и самопродвижения. Примерив на себя роль блогера, на своей странице в YouTube он регулярно высказывается в адрес бывших коллег, обвиняя их в продажности. Февральская публикация сомнительной аудиозаписи разговора с неким «решалой» из администрации, который рассказал о том, за сколько и у кого из кубанских судей можно купить необходимое решение, обернулась для господина Новикова исками о клевете. Ему даже пришлось отредактировать провокационный ролик, вырезав из него ту самую аудиозапись.

И вот на днях, не получив в апелляционной инстанции Краснодарского краевого суда желаемого смягчения приговора своему подзащитному Георгизову, Дмитрий Новиков сработал по схеме, которая, похоже, становится всем нам привычной. Он обвинил одного из членов судебной тройки, рассматривавшей дело застройщика, в том, что тот является виновником ДТП, в котором погиб житель Краснодара. Заметим, что правоохранительные органы не признавали судью обвиняемым и уголовное дело не было возбуждено. В сущности, подобные заявления с его стороны, как нам кажется, вполне можно рассматривать, как давление на Фемиду.

Видимо в ходе рассмотрения дела Новикову стало понятно, что оправдать Георгизова не получится. И в результате могло последовать такое своеобразное «закидывание удочек» судьям апелляционной коллегии. Рискнем предположить, что одному из них могло быть обещано не поднимать историю дорожно-транспортного происшествия. Однако, если наше предположение верно, попытки диктовать условия оказались тщетными. Результатом стало очередное скандальное "разоблачение".

После оглашения приговора судебной коллегии краевого суда, которая ужесточила наказание для Георгизова, Новиков обрушился с градом критики на судью.

Интересный момент. Поговаривают, что в ходе судебного процесса сторона защиты пообщалась с еще одним членом судебной тройки, выступавшим докладчиком в процессе. Так ли это, доподлинно неизвестно, но при вынесении приговора судья совершил исключительный по своей редкости поступок - выразил особое мнение, в котором поддержал позицию не потерпевших - обманутых дольщиков, и не прокуратуры, а адвоката Новикова и его подзащитного Георгизова.

Обвинения, прозвучавшие в видеоролике, дают повод вспомнить ранние годы самого Новика, когда он еще работал судьей. Помнится, его обвиняли в том, что он дважды таранил на своем автомобиле легендарного инспектора ДПС Николая Кашкина. Данные проступки рассматривала в 2001 году квалификационная коллегия судей краевого суда.

Ходят слухи и об участии в другом ДТП, в котором якобы погибли несколько жителей соседней республики…

Скандал вокруг бывшего адвоката Новикова продолжает тлеть и, к сожалению, в него вовлекаются посторонние люди, как это произошло с Георгизовым. Нам начинает казаться, что подзащитные бывшего судьи могут и дальше вольно или невольно становиться участниками личного конфликта Новикова с судебной системой. Что, судя по последним событиям, далеко не всегда может оказаться полезным конкретно их делу.

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