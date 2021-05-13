Зампред Совмина Крыма​ ​Мурадов: Трусость или предательство деловых и финансовых структур мешают привлечению зарубежных инвестиций

С резким заявлением выступил зампредседателя Совмина РК, Постоянный представитель Крыма при президенте РФ.
Георгий МУРАДОВ, в эфире «Крым 24» 12.05.21. рассказал: «Когда мы говорим иностранцам: «Да вы заходите и ничего не бойтесь. У нас свободная зона, у нас выгодные условия. Они спрашивают: «А через какие ваши российские крупные банки мы здесь можем работать? А какие у вас корпорации есть или сетевые структуры крупные с которыми мы можем работать?». Вот я вижу, как россиянин и патриот своей страны, здесь большую проблему».
МУРАДОВ уверен, что отсутствие в Крыму больших российских брендов отбивает у региона возможность привлекать зарубежные инвестиции и это, по его мнению, «трусость или предательство разных крупных деловых, финансовых и прочих структур».
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