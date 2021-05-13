Директор «Вода Крыма» официально ушел по собственному желанию

Владимир БАЖЕНОВ ассоциировался со спасением Крыма от безводья – считалось, что добыча воды, это его заслуга.
13.05.21. глава Крыма рассказал, что директор предприятия «Вода Крыма» Владимир БАЖЕНОВ сегодня написал заявление об увольнении по собственному желанию. АКСЕНОВ упомянул о возрасте БАЖЕНОВА и что он «Был на своем месте в сложное время».
Сегодня же АКСЕНОВ пообещал решить вопрос с новым руководителем предприятия.
Напомним – Владимир БАЖЕНОВ был участником всех экстренных штабов по ситуации с водоснабжением региона, на его плечах лежала разработка добычи воды, прокладка труб и заказ дорогостоящего оборудования.
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