Наталья Сергунина: 15 мая на ВДНХ начинается экскурсионный сезон

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13 мая 2021, 11:45

Фото: Д. Гришкин, пресс-служба мэра и правительства Москвы

Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина сообщила, что с 15 мая на ВДНХ начинается экскурсионный сезон: для посетителей подготовили прогулочный тур к цветникам, путешествие-квест и тематические экскурсии.



«Экскурсионные программы ВДНХ пользуются большой популярностью, особенно в теплое время. Вся территория комплекса - это уникальный архитектурно-парковый ансамбль. Он объединяет исторические павильоны, фонтаны, скульптурные композиции, цветники и сады, современные музейные и образовательные пространства», - отметила заместитель мэра Москвы.



По ее словам, новый тур «ВДНХ цветущая» посвящен ландшафтному оформлению выставки. Он организован по Центральной аллее, где восстановлены цветочные композиции 1950-х годов. Гид расскажет, где высажены лаванда, роза, мальва, вербена, тюльпаны и пионы. В Мичуринском саду покажут, как специалисты ухаживают за фруктовыми деревьями, а в павильоне «Цветоводство» посетителей познакомят с редкими растениями, которые можно встретить в разных регионах России.



Кроме того, во время квеста «Отгадай ВДНХ» участникам предстоит определить легендарные павильоны, фонтаны и скульптуры по фотографиям их фрагментов и элементов декора. Двум командам выдадут листы с заданиями и снимками. Тем, кто угадал все павильоны и памятники верно, подарят билеты в музеи ВДНХ.



«Экскурсия «ВДНХ цветущая» и квест «Отгадай ВДНХ» будут проходить с 15 мая по свободному расписанию в зависимости от количества заявок. Участие платное, нужна предварительная регистрация. Записаться на ближайшую прогулку можно по телефонам экскурсионного бюро: +7 (495) 544-34-96 и +7 (495) 544-34-73, а также по электронной почте: tour@vdnh.ru. В одной экскурсионной группе или команде игроков может быть от четырех до 35 человек», - уточнила Наталья Сергунина.



Также возобновляются экскурсии на электрокарах, где расскажут о создании сельскохозяйственной выставки и ее открытии в 1939 году, а также объяснят, что символизируют арка главного входа ВДНХ и павильон «Центральный». Участники посетят ландшафтный парк, фонтан «Золотой колос» и каскад Каменских прудов, проедут по «Парку ремесел» и образовательному комплексу «Техноград».



Кроме того, на ВДНХ организуют всесезонные экскурсии. Например, можно отправиться в обзорный тур, который охватывает историческую часть выставки - Центральную аллею, фонтаны «Каменный цветок» и «Дружба народов». А прогулка «Путешествие во времени. ВДНХ. Сквозь годы и эпохи» посвящена созданию главной выставки страны. На ней можно узнать о том, что здесь было в 1950 и 1960 годы, почему на павильоны влиял научно-технический прогресс и как ВДНХ развивается в наши дни. О строительстве и экспозициях павильонов республик расскажут на экскурсии «Национальный колорит ВДНХ».



Уточнить информацию о расписании, стоимости билетов и наличии свободных мест можно на сайте ВДНХ в разделе «Экскурсии», по телефонам экскурсионного бюро, а также по электронной почте. Все мероприятия на территории ВДНХ проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Посетителям музейно-выставочных площадок необходимо придерживаться социальной дистанции, носить маски и перчатки.





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