Собянин представил знаковые объекты программы «Мой район» на северо-востоке Москвы

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13 мая 2021, 10:28 Источник: sobyanin.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве в рамках программы «Мой район» Южного Медведково, а также районов Алтуфьевский и Северный.



«Как и в прошлые годы, большинство проектов создания качественной городской среды мы планируем реализовать в жилых районах. В 2021 году в программу «Мой район» включено благоустройство более 100 небольших парков, скверов и жилых территорий. О некоторых из них - в этом и следующих постах. Начнем с северо-востока. В Южном Медведково приведем в порядок межшкольный стадион в Ясном проезде, д. 10 и прилегающую территорию, на которой расположено пять школ и детских садов», - написал столичный градоначальник в блоге на своем персональном сайте.



Он отметил, что в настоящее время состояние этой территории оставляет желать лучшего.



«На стадионе отремонтируем футбольное поле и хоккейную коробку. Обустроим площадки для игры в волейбол, баскетбол, настольный теннис. Сделаем полосу препятствий, установим спортивные тренажеры и раздевалку. Высадим больше 3 тыс. деревьев и кустарников», - сообщил Сергей Собянин.



Он добавил, что на прилегающей территории появятся современные детские и спортивные площадки, пешеходные дорожки и скамейки для отдыха.



«Подождать ребенка, выходящего из школы, можно будет в уютных зонах ожидания» - отметил мэр Москвы.



Собянин также рассказал про еще один большой проект благоустройства в Южном Медведково - ЗАГС на ул. Молодцова, д. 1А.



«Площадь перед входом в ЗАГС украсят арт-объект в виде полуколец, скамьи и 12 ярких энергосберегающих светильников. Добавят уюта цветники, газоны, деревья и кустарники», - подчеркнул он.



По словам мэра столицы, в Алтуфьевском районе недавно была завершена реконструкция кинотеатра «Марс», вновь ставшего центром притяжения местных жителей.



«Следующий шаг - благоустройство прилегающего сквера, в котором будет создана большая спортивная зона - с воркаут-тренажерами, площадками для стритбола и других игр с мячом. Детям будет раздолье на разных игровых площадках», - отметил мэр.



Он также сообщил, что возле пруда появится комфортная зона отдыха у воды.



«Кроме того, поставим в сквере небольшую сцену для культурных мероприятий и устроим зону тихого отдыха. Главным украшением сквера станет скульптурная группа «Солнечная система» с «лунными качелями», - добавил Сергей Собянин.



Также мэр рассказал о двух проектах в районе Северный.



«На 3-й Северной линии благоустроим парк, который используется жителями для прогулок, отдыха и транзитного движения. На 6-й Северной линии приведем в порядок территорию возле библиотеки №65 имени Пришвина. Здесь появятся читальный зал под открытым небом, сцена, детская площадка, арт-объекты и много зелени», - написал он.



Собянин подчеркнул, что проекты благоустройства в Южном Медведково, Алтуфьевском и Северном были согласованы с местными жителями и «учитывают огромный опыт создания качественной городской среды, который мы приобрели в прошлые годы».





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