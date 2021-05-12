В ДТП в Симферополе у Скорой оторвало колеса

Новая авария с участием спецавтомобиля. Этот год, кажется, станет рекордным в Крыму по ЧП со Скорыми.
Авария случилась 12.05.21. на объездной Симферополя в районе поворота на Строгановку.
«Газель» службы 03 столкнулась с микроавтобусом. Удар был такой силы, что у Скорой оторвало передний мост и машина завалилась на бок. Повреждения у этого автомобиля были столь велики, что потом ее погрузили на эвакуатор тоже боком.
В службе Скорой позже сообщили, что спецавтомобиль вез ковидного больного. Погибших в результате аварии нет.
Напомним, что в апреле этого года в Ялте Скорая выехала на встречную полосу, где столкнулась с легковушкой, водитель которой погиб. Было ли по данному факту возбуждено уголовное дело информации нет.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.