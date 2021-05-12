В ДТП в Симферополе у Скорой оторвало колеса

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12 мая 2021, 21:05 Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: cоцсети

Новая авария с участием спецавтомобиля. Этот год, кажется, станет рекордным в Крыму по ЧП со Скорыми.

Авария случилась 12.05.21. на объездной Симферополя в районе поворота на Строгановку.

«Газель» службы 03 столкнулась с микроавтобусом. Удар был такой силы, что у Скорой оторвало передний мост и машина завалилась на бок. Повреждения у этого автомобиля были столь велики, что потом ее погрузили на эвакуатор тоже боком.

В службе Скорой позже сообщили, что спецавтомобиль вез ковидного больного. Погибших в результате аварии нет.

Напомним, что в апреле этого года в Ялте Скорая выехала на встречную полосу, где столкнулась с легковушкой, водитель которой погиб. Было ли по данному факту возбуждено уголовное дело информации нет.

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