Власти Краснодарского края могут ограничить въезд иногородних автомобилей в Сочи на курортный сезон

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12 мая 2021, 20:45

фото с официального портала города-курорта Сочи

Власти Краснодарского края могут ограничить въезд автомобилей из других городов в Сочи на время курортного сезона. Во время длинных майский выходных в Сочи был транспортный коллапс. После этого депутаты заксобрания Краснодарского края предложили способы, как избежать образование пробок в Сочи.

Депутаты работают над запросом о возможности реализации такого предложения, который будет направлен в головной офис «Автодора», - сообщается на сайте Sochi.com.

Власти региона после майских рассматривают и другие способы, как в курортном городе организовать движение без пробок. Рассматривается вариант платных парковок, на которых гости Сочи могут оставить личный автомобиль и пересесть на общественный транспорт.

В заксобрании предполагают ограничение на работу для иногородних такси и компаний, занимающихся перевозкой людей на маршрутных автобусах.

Ситуацию на дорогах в Сочи обсудили на совещании, которое провел глава региона Вениамин Кондратьев. Только за период 10 дней майских праздников на курорт въехало почти на 49 тысяч машин больше, чем за аналогичный период 2019 года. Для предупреждения ухудшения дорожно-транспортной обстановки в Сочи необходимо принятие срочных мер.

На совещании обсудили создание краевого предприятия по эвакуации неправильно припаркованных машин, - сообщается на сайте Sochi.ru .

Как отметил Кондратьев, в преддверии летнего сезона эта проблема стала особенно актуальной, поскольку на некоторых улицах приморских городов автомобили стоят в три ряда, образуются километровые пробки.

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