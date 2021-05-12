Для националистов Латвии Красная Звезда – сатанинская пентаграмма

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12 мая 2021, 19:36 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

До сих пор, увы, националисты Латвии никак не могут «отойти» от Дня Победы: говорят, шипят и пишут пасквили. Это называется у националистических настроенных граждан – «позиция».

В ночь на 10 мая волонтеры из латвийского общества «9 мая» выложили у памятника Освободителям символическую красную звезду из цветов. Разумеется, националисты Латвии высказали свою «позицию».

Разорялась дольше всех мадам публицист Э. Вейдемане:

«Спрошу в третий раз. Это была автомашина Госполиции, которая в ночь на 10.05 на площади висельников подсвечивала выкладывание сатанинской пентаграммы?»

Похмельный бред публициста Элиты Вейдемане подхватил некий Айнис, который принес черный гроб к памятнику Освободителей в знак протеста против победы нацизма, видимо:

«Прошу Госполицию провести проверку по поводу этого неразрешенного скопления народа! Надеюсь, что Нацобъединение потребуют видео с камер наблюдения!»

Госполиция Латвии, конечно, ответила: «Полиция в этом месте находилась, чтобы охранять общественный порядок, а не для того, чтобы подсвечивать округу. Символом СССР можно считать серп и молот вместе с пятиконечной звездой. Сама по себе звезда не считается символом СССР».

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