Латвийский певец Янис Лемежис: если ещё раз пригласят в Крым - поеду

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12 мая 2021, 19:22 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: соцсети

Латвийский певец Янис Лемежис стал обладателям второго места в финале международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту», который проходил в Крыму.

Позиция Латвии в отношении Крыма предельно ясна: Крымская автономная Республика является неотъемлемой частью Украины. А тут латышский исполнитель приехал в «российский» Крым и спел «Балладу о солдате»! Видимо, молодой латвийский исполнитель, простите, «отгребет» проблем на Родине…



Балтийское бюро «Аргументы Недели» обратилось к своему информационному источнику в Латвии по поводу Яниса Лемежиса:



«Уже с 2014 года Латвия имеет свою позицию в отношении Крыма: Россия осуществила свою незаконную аннексию. Что касается певца Лемежиса, то не думаю, что стоит все «утрировать»: почему у него должны быть большие проблемы? Почему? Да, если бы латвийский политик поехал в Крым, то это было бы серьезно для политика. А это просто артист. Конечно, МИД Латвии рекомендует латвийцам воздержаться от поездки в Крым, но не более. Да, Служба государственной безопасности Латвии может проверить певца в рамках компетенции… Вы поймите, что в ответ на незаконную аннексию ЕС ввел в отношении нескольких лиц санкции. За что? За подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Если будут санкции ЕС нарушены, то это очень серьезно…»



Сам певец Янис Лемежис прокомментировал ситуацию просто: «Если еще пригласят на конкурс в Крым – поеду!»

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