Чулпан Хаматова получила вид на жительство в Латвии и раскрыла, что заставляет творческих людей уезжать из России

Аргументы Недели → Общество 13+

12 мая 2021, 17:26 Источник: eadaily.com

Чулпан Хаматова, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

В сети обсуждают актрису театра и кино, руководителя одного из российский благотворительных фондов Чулпан Хаматову, купившую землю в Латвии и получившую в этой прибалтийской стране вид на жительство.

Хаматова купила участок земли в 90 километрах от Риги, под Цесисом, в поселке Аматциемс. По словам актрисы, участок земли они купили с подругой и планируют там строить деревянный дом, как положено в этом месте.

Хаматова назвала поселок "феноменальным местом", поскольку это не просто деревня, "а пространство с очень тонко выверенным ландшафтным дизайном, где совершенно нет ощущения присутствия человека".

Пока у актрисы нет денег строиться. Она приезжает туда регулярно на 2-3 дня, арендует соседние домики. "Я там восстанавливаюсь", - поделилась Хаматова в интервью журналу Freecity.lv, - сообщает портал eadaily.com.

Чулпан Хаматова также рассказала латышскому изданию, что вид на жительство в Латвии она получила автоматически с покупкой земли, а подобрать недвижимость ей помогла знакомая журналистка.

Актриса отметила, что у неё много знакомых в Риге, и сейчас к ним добавились друзья из Юрмалы и Цесиса.

Ведущая актриса и замхудрука "Современника" Чулпан Хаматова также объяснила, что заставляет творческих людей уезжать из России. По ее словам, "многие талантливые люди вынуждены были туда выехать, не имея возможности" ...на родине "элементарно расти в собственной профессии или как-то в ней состояться".

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости