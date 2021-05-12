Павел Дуров призвал «не превращать общество в концлагерь» из-за трагедии в Казани

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12 мая 2021, 17:15

Фото: coцсети

Павел Дуров призвал «не превращать общество в концлагерь» из-за бойни в Казани, потому что с помощью мониторинга информационного пространства трагедию все равно не удалось бы предотвратить.



Он написал, что стрелок сообщил о своих планах всего за 20 минут до нападения. А еще спустя пять минут он сделал телеграм-канал публичным, но все равно на момент совершения теракта в канале был ровно один участник – сам его создатель. И скорее всего он использовал соцсеть как предсмертную записку. «Модераторы Telegram действовали быстро: в течение часа после получения первых жалоб они заблокировали канал за призывы к насилию. Однако жалобы и подписчики появились в канале лишь после того, как убийца был задержан полицией. Даже если бы правоохранители каким-то образом осуществляли мониторинг всех Telegram-каналов в реальном времени, едва ли они успели бы предотвратить трагедию за столь короткое время: преступник намеренно не раскрывал своих планов заблаговременно и не дал никакой конкретики», - написал он на своей странице.

Также он заявил, что искать козлов отпущения это эмоциональная реакция общества, а не конструктивный анализ событий. «Эмоциональная реакция в связи с чудовищными событиями в Казани – искать виновных среди третьих лиц, от создателей компьютерных игр до директоров школ. Однако нужно признать: полностью защитить общество от действий психически нестабильных людей невозможно. Статистически один из миллиона человек может оказаться социопатом, готовым к немотивированной агрессии. Неизбежность возникновения таких событий не делает их менее трагичными. Но они не должны служить поводом для организации охоты на ведьм или превращения общества в концлагерь», — написал основатель Telegram.

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