Глава Минобрнауки Валерий Фальков прокомментировал информацию о масштабном оттоке учёных из России
12 мая 2021, 16:51
Министр образования и науки РФ Валерий Фальков опровёрг в среду информацию о резком увеличении оттока учёных из России в последние года.
Сегодня лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов по итогам отчёта председателя правительства Михаила Мишустина перед Государственной думой заявил, что в 2012 году из России уехали 14 тысяч учёных, а в 2019 в разы больше - уже 70 тысяч.
По словам главы Минобрнауки, «сегодня прозвучала цифра, она неофициальная, это, скорее, экспертное мнение». Фальков в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал, что есть академическая миграция или академическая мобильность, когда по разным причинам учёные выезжают из одной страны, приезжают в другую, и в этом случае много разных тонкостей и подсчёты вести сложно.
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