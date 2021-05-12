Звезда RТ – Антон Красовский нашел козла отпущения в казанской трагедии. И это опять геймеры

Аргументы Недели → Общество 13+

12 мая 2021, 16:12

Фото: coцсети

На трагедии в Казани не пропиарился только ленивый, вот и звезда RТ Антон Красовский «толкнул» пафосную речь у себя в Instagram. Он нашел козла отпущения казанской бойни и – это геймеры.

Ну, то есть все беды не из-за халатности властей, руководства школы, плохого воспитания родителей, невнимательности окружающих, которые не заметили изменений в психике парня, а из-за игр.

Высказывание Красовского породило бурю негодования даже у его подписчиков. В комментариях ему напомнили, что колумбайнеров и маньяков хватало и до появления игрушек:

«Дорогой Антон, с вами в последнее время что-то происходит и это заметно. Желаю вам скорейшего восстановления, но лепить чушь в таком состоянии абсолютно не обязательно»

«Объяснять трагедии с массовым расстрелом компьютерными играми настолько поверхностно и избито, что я не поверила, что вы это говорите. Гораздо важнее понять, почему человек решает сделать подобное. Можно ли помочь таким детям не свалиться в это разрушительное состояние? Ну и, конечно, нужна грамотная подготовка охранников и персонала школы»

«Проблема не в играх, а в обществе неравенства. Это тяжелейшая нагрузка, с которой справляются не все люди. Этот не справился. Сначала был парень в Крыму, теперь Казань - хайпа много, а это значит, что такие случаи будут повторяться снова и снова»

«Я геймер со стажем 30 лет, у меня растут дети и я люблю жизнь. Молодые находятся на грани безысходности и скуки, школа давит так жестко. Так, что не надо валить все в кучу, если ты стреляешь или ездишь на танке мышкой, в реальной жизни невозможно стать стрелком. Я, например, смотрю Ваши передачи и не стал геем», «А ещё этот больной маньяк наверняка огурцы ел. Давайте теперь и огурцы запретим?»

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