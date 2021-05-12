Победа в Верховном Суде РФ. Пайщики АО «Колос» добились справедливости на высшем уровне

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12 мая 2021, 15:17 Илья ПРИВАЛОВ

Фото: личный архив

Восемь лет пайщики АО «Колос» в Динском районе — простые люди, заработавшие наделы своим трудом,— безуспешно боролись с хозяевами АО «Воронцовское», которые, по мнению пайщиков, захватили их же собственность. И вот наконец для сотен пайщиков АО «Колос» произошло самое знаменательное событие: Верховный Суд Российской Федерации принял решение, по которому пайщики вернули себе право распоряжаться своей землей.

Когда надежда почти умерла

О борьбе пайщиков АО «Колос» (до реорганизации — СПК «Колос». — прим. ред.) мы писали много раз на протяжении практически всего восьмилетнего пути через все круги судебных инстанций. Всё началось в 2013 году, когда пайщики узнали, что по результатам собрания их земли переданы в аренду АО «Воронцовское», то есть перешли к этой организации от прежнего арендатора — СПК «Колос». Впоследствии было доказано, что результаты собрания были сфабрикованы, однако, несмотря на это, тысячи гектаров пайщиков и по сей день обрабатываются предприятием, которому свои паи люди, по их словам, не доверяли.

Сложность в доказывании своего права на распоряжение землей для пайщиков усугублялась другим судебным процессом, который фактически лишил людей возможности доказать, на первый взгляд, очевидное, что они хозяева своей земли.

Дело в том, что в 2009 году было проведено общее собрание пайщиков и на нем было принято решение о выделении земельного массива в тысячи гектаров и дальнейшей его передаче в аренду СПК «Колос». Спустя три года после того собрания в суд пошел иск от некоего гражданина П., который являлся владельцем одного из паев. В иске было указано, что его не уведомили об общем собрании, а посему он требовал признать собрание незаконным и отменить все решения, принятые пайщиками на том мероприятии.

Несмотря на то что все доказательства соблюдения процедуры общего собрания у пайщиков были, суды разных инстанций стали принимать диаметрально противоположные решения. Так процесс хождения по тяжбам был запущен. Его результатом стало то, что решение собрания было отменено, а пайщики лишились возможности распоряжаться собственным имуществом.

— Мы ни разу не видели гражданина П. в суде. Мы даже не знаем, кто это: его интересы представлял только юрист, который, кстати, выступает и на процессах с участием АО «Воронцовское». Но дело даже не в этом. На протяжении многих лет мы доказывали то, что, по нашему мнению, вообще не требует доказательств: иск надуман от начала до конца, что в итоге полностью подтвердило решение Верховного Суда Российской Федерации. Ведь были представлены все доказательства, что собрание легитимно. Вплоть до вырезок из газет с объявлениями. Но решения принимались самые разные. Таким образом мы сделали четыре круга по судебным инстанциям: от районного до краевой кассации и обратно. За это время многие пайщики умерли, не дождавшись справедливости, но мы не сдавались и наконец добились первого значимого положительного результата,— рассказывает представитель собственников земельных долей в границах АО «Колос» Петр Стародуб.

Решение о признании собрания 2009 года незаконным практически полностью дезавуировало в правовой плоскости доказательства о том, что земли пайщиков перешли от АО «Колос» к АО «Воронцовское» в результате сфальсифицированных документов, которые были составлены позже, в 2013 году. Таким образом возник юридический нонсенс: всем понятно, что собрания, согласно которому земли перешли к АО «Воронцовское», проведены с нарушениями, в чем призналось ответственное лицо в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий, но сделать ничего нельзя, так как сами паи фактически изъяты у законных владельцев по решению суда, потому что процедура выдела земли была якобы нарушена. Замкнутый круг безнадежности.

На фото: Отчаявшись добиться справедливости на Кубани, пайщики АО



Последствия

Уход земли от АО «Колос» стал тяжелейшим ударом для некогда успешного и перспективного предприятия.

После этого, по свидетельствам многочисленных пайщиков, они были лишены своего урожая СПК «Колос» на сумму сто миллионов рублей, в том числе и кормовых культур, что привело в дальнейшем к полному уничтожению отрасли животноводства в СПК «Колос» (ликвидация трех молочно-товарных ферм с 1500 головами КРС), а также к ликвидации личных подсобных хозяйств пайщиков СПК «Колос». Пайщики убеждены в одном важном обстоятельстве: по их мнению, их урожай был получен руководством АО «Воронцовское». СПК «Колос» лишился основного средства производства — более 70 процентов обрабатываемых предприятием земель сельскохозяйственного назначения, на которых выращивались не только различные сельскохозяйственные культуры (пшеница, ячмень, соя, подсолнечник, кукуруза, горох), но и многочисленные травы, являющиеся кормом для крупного рогатого скота. Тем не менее АО «Колос» продолжало выплачивать пайщикам арендную плату за землю, на которой зарабатывали другие. Чтобы исполнять свои обязательства перед пайщиками, даже не имея возможности обрабатывать отобранную землю.

Станет ли решение Верховного Суда РФ началом возрождения этого предприятия? На это надеются не только сотрудники АО «Колос», но и более полутысячи пайщиков, которые вместе прошли долгий путь к справедливости.

Но это решение важно не только для аграриев. Напомним последний из четырех судебных кругов. Районный суд принял решение в пользу пайщиков. Апелляционная инстанция поддержала данный вердикт. А вот в кассации было принято совершенно противоположное решение, которое стало предметом широкого обсуждения в среде адвокатов. Например, адвокат, член Совета при Президенте России по правам человека Шота Горгадзе, который представляет интересы пайщиков АО «Колос», после решения кассационной инстанции заявил:

— Я крайне удивлен решением кассационной инстанции Краснодарского краевого суда, потому что назвать его законным, на мой взгляд, невозможно. Вся многолетняя борьба за свою землю и права, которую вели простые земледельцы, унесшая немало жизней — некоторые не дожили до торжества справедливости,— фактически привела к неутешительному выводу, что им добиться правды на Кубани невозможно. Притом это решение, если посмотреть на него ретроспективно, стало неким итогом того, что очень хочется назвать издевательствами, другого слова не подберу, над людьми. Взять хотя бы практику переносов судебных заседаний, которые трудно назвать обоснованными. Десятки в основном пожилых людей приезжали к назначенному времени за несколько десятков километров в суд, их томили часами в ожидании заседания, а затем объявляли о переносе рассмотрения, как нам казалось, по совершенно незначительному или надуманному поводу. Так происходило не раз и не два, а систематически. И данное решение, отменившее справедливый и обоснованный вердикт апелляционной инстанции, на мой взгляд, цинизм высшей пробы, не имеющий ничего общего с правосудием. Безусловно, мы будем оспаривать это решение в вышестоящей инстанции, и я обязательно обращусь к председателю Верховного Суда Российской Федерации Вячеславу Михайловичу Лебедеву с просьбой взять под личный контроль данное дело. Надеюсь, что справедливость восторжествует и та эпоха кубанского псевдоправосудия, о которой регулярно вспоминают во всей стране, закончится. Более того, после недавних изменений в судебной системе Краснодарского края мы увидели реальные позитивные изменения и поверили, что торжество справедливости наконец стало здесь единственной прерогативой. Но решения, подобные тому, о котором идет речь, могут свидетельствовать об обратном. И самое плохое, что именно такие процессы ломают в людях веру в справедливость и государство.

Как и обещал, Шота Горгадзе обратился в Верховный Суд РФ, и результат наконец-то достигнут. Теперь возникает вопрос: будут ли сделаны выводы относительно решений кубанских судей по данному делу?





Вышли из круга

— Описать чувства, которые меня обуревали после того, как было оглашено решение Верховного Суда РФ, невозможно. Мы много раз обжигались, и уже стало казаться, что справедливость недостижима. Но сейчас мы обрели очень важный аргумент, и значит, всё было не зря,— говорит Петр Стародуб. — Люди, когда узнавали, что мы победили, сразу не могли поверить, но потом спрашивали: «Что дальше?» А дальше мы пойдем вперед. До полной победы еще очень далеко. Необходимо восстановить все права на собственность, добиться возмещения убытков и наказания тех, кто преступным путем на многие годы поставил ни в чем не повинных людей в положение виноватых. Справедливость должна быть полной.

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