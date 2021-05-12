Титов прокомментировал мнение Мишустина о жадности компаний и росте цен

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12 мая 2021, 15:19 Источник: РИА Новости

Борис Титов, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Стремление компаний увеличить прибыль не свидетельствует об их жадности, это закон рыночной экономики, согласно которому бизнес стремится максимизировать прибыль.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов прокомментировал мнение председателя правительства Михаила Мишустина о том, что одной из причин роста цен на продукты в стране стала жадность отдельных производителей и торговых сетей.

Как пояснил Титов, "это не жадность - это закон рыночной экономики, бизнес всегда стремится максимизировать прибыль".

Он подчеркнул, что государство должно эффективно регулировать правила игры, и делать это "очень аккуратно". По словам Титова, если предпринимателям становится невыгодно и даже убыточно что-либо производить или реализовывать, то они от этого откажутся.

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