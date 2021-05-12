Титов прокомментировал мнение Мишустина о жадности компаний и росте цен
12 мая 2021, 15:19Источник:
РИА Новости
Стремление компаний увеличить прибыль не свидетельствует об их жадности, это закон рыночной экономики, согласно которому бизнес стремится максимизировать прибыль.
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов прокомментировал мнение председателя правительства Михаила Мишустина о том, что одной из причин роста цен на продукты в стране стала жадность отдельных производителей и торговых сетей.
Как пояснил Титов, "это не жадность - это закон рыночной экономики, бизнес всегда стремится максимизировать прибыль". Он подчеркнул, что государство должно эффективно регулировать правила игры, и делать это "очень аккуратно". По словам Титова, если предпринимателям становится невыгодно и даже убыточно что-либо производить или реализовывать, то они от этого откажутся.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.