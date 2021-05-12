В Москве завершился конкурс школьных проектов «Многообразие науки»

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12 мая 2021, 12:57

Фото из открытых источников

В заключительном этапе конкурса проектов и исследований по направлению «Многообразие науки», который завершился в Москве, приняли участие более 1,5 тысячи школьников. Они защитили свыше 1200 работ. Конкурс проходил в рамках ежегодной научно-практической конференции «Наука для жизни».

«Не секрет, что такой гигантский мегаполис, как Москва, нуждается в ученых, которые обеспечат развитие столицы. Эту задачу успешно решает проект “Академический класс в московской школе”, в рамках которого проводится научно-практическая конференция “Наука для жизни”, позволяющая не только осуществить популяризацию науки, но и выстроить понятную вертикаль подготовки научных кадров от школы до высших учебных заведений. Представленные ребятами проекты и исследования можно назвать подлинным банком идей, собранием настоящих и будущих научных исследований», – говорит заместитель директора Городского методического центра Елена Кузнецова.

Наибольшей популярностью пользовались секции «Информационные технологии. Программирование. Кибернетика», «Прикладная химия», «Предпринимательство» и «Экология и природопользование».

По итогам конкурса было выявлено 108 победителей и 241 призер среди учащихся.

Заместитель директора по научной работе Института проблем управления имени В.А. Трапезникова РАН Михаил Губко отметил различную направленность представленных проектов, которые школьники начинают делать уже с 5-6 класса. И к 8 классу они «уже имеют вполне оформленные и методологически корректно проведенные работы, которые привносят что-то новое в науку».

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