Как спастись при вооруженном нападении на школу

Аргументы Недели → Общество 13+

12 мая 2021, 11:55

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Трагедия, произошедшая в Казани 11 мая, потрясла всю Россию. Студент Ильназ Галявиев ворвался в гимназию с оружием в руках и открыл огонь по детям и учителям. В США подобные нападения начали происходить гораздо раньше, и американские эксперты разработали специальную инструкцию для тех, кто оказался в непосредственной близости от стрелка.



1. Эвакуация



Если есть доступный путь эвакуации, попытайтесь покинуть здание или территорию, где началась стрельба.



Обязательно:



- Продумайте путь эвакуации

- Эвакуируйтесь вне зависимости от того, согласны ли другие люди идти с вами

- Оставьте свои вещи

- Помогите бежать другим, если можете

- Не позволяйте другим идти туда, где может находиться активный стрелок

- Держите свои руки на виду

- Следуйте инструкциям любых сотрудников полиции

- Не пытайтесь перемещать раненых

- Позвоните в службу спасения, когда окажетесь в безопасности



2. Укрытие



Если эвакуация невозможна, найдите место, где можно спрятаться и где стрелок вряд ли вас найдет.

Ваше укрытие должно:



- Находиться вне поля зрения стрелка

- Обеспечить защиту, если будут стрелять в вашу сторону (например, офис с закрытой и запертой дверью)

- Не стать ловушкой для вас и не ограничить ваши возможности передвижения



Чтобы не допустить стрелка в ваше укрытие:



- Заприте дверь

- Заблокируйте ее тяжелой мебелью



Если стрелок рядом:



- Отключите звук на мобильном телефоне и других устройствах

- Отключите любой источник шума (например, радио или телевизор)

- Спрячьтесь за крупными предметами (например, шкафами или столами)

- Ведите себя тихо



Если невозможно ни эвакуироваться, ни найти укрытие:



- Сохраняйте спокойствие

- Если это возможно, наберите номер экстренных служб, чтобы предупредить полицию о местонахождении стрелка

- Если вы не можете говорить, оставайтесь на линии, позволив диспетчеру слышать, что у вас происходит



3. Противодействие стрелку



Противодействуйте стрелку только в самом крайнем случае — и только когда ваша жизнь находится в непосредственной опасности



- Следует действовать максимально агрессивно

- Бросать в стрелка предметы и использовать импровизированное оружие

- Кричать

- Если начали действовать — не останавливайтесь



4. Органы правопорядка



Задача органов правопорядка — как можно скорее остановить стрелка. Они направятся туда, откуда были слышны выстрелы.



- Сохраняйте спокойствие и следуйте их инструкциям

- Не держите ничего в руках (например, сумки или куртки).

- Немедленно поднимите руки и разведите пальцы

- Держите руки на виду все время

- Избегайте резких движений в сторону полицейских — например, попыток ухватиться за них



Какую информацию следует сообщить полицейским или оператору службы экстренной помощи:



- Где находится стрелок

- Количество стрелков, если их больше одного

- Описание стрелка/стрелков

- Количество и тип оружия в руках стрелка/стрелков

- Число возможных жертв нападения.





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