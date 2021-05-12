Как спастись при вооруженном нападении на школу

Трагедия, произошедшая в Казани 11 мая, потрясла всю Россию. Студент Ильназ Галявиев ворвался в гимназию с оружием в руках и открыл огонь по детям и учителям. В США подобные нападения начали происходить гораздо раньше, и американские эксперты разработали специальную инструкцию для тех, кто оказался в непосредственной близости от стрелка.
1. Эвакуация
Если есть доступный путь эвакуации, попытайтесь покинуть здание или территорию, где началась стрельба.
Обязательно:
- Продумайте путь эвакуации
- Эвакуируйтесь вне зависимости от того, согласны ли другие люди идти с вами
- Оставьте свои вещи
- Помогите бежать другим, если можете
- Не позволяйте другим идти туда, где может находиться активный стрелок
- Держите свои руки на виду
- Следуйте инструкциям любых сотрудников полиции
- Не пытайтесь перемещать раненых
- Позвоните в службу спасения, когда окажетесь в безопасности
2. Укрытие
Если эвакуация невозможна, найдите место, где можно спрятаться и где стрелок вряд ли вас найдет.
Ваше укрытие должно:
- Находиться вне поля зрения стрелка
- Обеспечить защиту, если будут стрелять в вашу сторону (например, офис с закрытой и запертой дверью)
- Не стать ловушкой для вас и не ограничить ваши возможности передвижения
Чтобы не допустить стрелка в ваше укрытие:
- Заприте дверь
- Заблокируйте ее тяжелой мебелью
Если стрелок рядом:
- Отключите звук на мобильном телефоне и других устройствах
- Отключите любой источник шума (например, радио или телевизор)
- Спрячьтесь за крупными предметами (например, шкафами или столами)
- Ведите себя тихо
Если невозможно ни эвакуироваться, ни найти укрытие:
- Сохраняйте спокойствие
- Если это возможно, наберите номер экстренных служб, чтобы предупредить полицию о местонахождении стрелка
- Если вы не можете говорить, оставайтесь на линии, позволив диспетчеру слышать, что у вас происходит
3. Противодействие стрелку
Противодействуйте стрелку только в самом крайнем случае — и только когда ваша жизнь находится в непосредственной опасности
- Следует действовать максимально агрессивно
- Бросать в стрелка предметы и использовать импровизированное оружие
- Кричать
- Если начали действовать — не останавливайтесь
4. Органы правопорядка
Задача органов правопорядка — как можно скорее остановить стрелка. Они направятся туда, откуда были слышны выстрелы.
- Сохраняйте спокойствие и следуйте их инструкциям
- Не держите ничего в руках (например, сумки или куртки).
- Немедленно поднимите руки и разведите пальцы
- Держите руки на виду все время
- Избегайте резких движений в сторону полицейских — например, попыток ухватиться за них
Какую информацию следует сообщить полицейским или оператору службы экстренной помощи:
- Где находится стрелок
- Количество стрелков, если их больше одного
- Описание стрелка/стрелков
- Количество и тип оружия в руках стрелка/стрелков
- Число возможных жертв нападения.
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