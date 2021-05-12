Челябинцев приглашают обсудить развитие транспорта

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12 мая 2021, 09:59 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Завтра вечером в городе пойдет встреча с экспертом Алексеем Радченко.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в своем телеграм-канале анонсировало встречу, которую в областном центре проведет транспортный эксперт Алексей Радченко. На мероприятии будут обсуждаться вопросы трамвайной инфраструктуры, оптимизации маршрутной сети, пешеходной связности и ДТП. Отдельным предметом разговора станет влияние жителей на улучшение транспортной сети.

На мероприятии ждут всех желающих, подробности о времени и месте здесь.

Напомним, что на майских каникулах эксперт Дмитрий Грубый рассказал челябинцам о необходимости выделенных полос для общественного транспорта.

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