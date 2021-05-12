В Челябинской области усиливается конкуренция

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12 мая 2021, 07:27 Татьяна Михайлова Источник: Сайт губернатора Челябинской области

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

На лоты заявляется от 3 до 7 участников, отмечает региональное УФАС.

Реализация дорожной карты по развитию конкуренции в регионе стала одной из основных тем встречи губернатора Челябинской области Алексея Текслера и руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области Анны Козловой. В ходе нее было отмечено, что результатом внедрения мер стало усиление конкуренции в сфере дорожного строительства.

Глава региона отметил: количество участников торгов значительно увеличилось, а жалоб стало меньше. «Наша задача — сделать процедуру закупок в сфере дорожного строительства и содержания дорог прозрачнее, здесь, я считаю, у нас есть позитивная динамика», — подчеркнул Алексей Текслер.

Анна Козлова добавила, что региону также удалось добиться разукрупнения лотов. На лоты заявляется от 3 до 7 участников, а в некоторых случаях, как это было с ремонтом аргаяшской больницы, количество заявок может значительно выше — до 29.

Добавим, что в ходе встречи также были подняты вопросы контроля цен на продукты питания и топлива, расширения возможностей для малого и среднего бизнеса.

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