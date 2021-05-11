Латвия выразила соболезнования России в связи с трагедией в казанской школе

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11 мая 2021, 21:37 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Государственные лица Латвии выразили соболезнования РФ в связи с трагедией в казанской школе, где погибли, по последним данным 11 человек.

Соболезнование выразил депутат Сейма от Нацблока Роман Наудиньш:

«Искренние соболезнования семьям погибших. Погибли невинные дети. Чудовищное преступление», - написал г-н депутат на русском языке в социальных сетях.

Конечно, свои соболезнования выразил и глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич:

«Очень печальные известия из Казани. Выражаю искренние и глубокие соболезнования родителям и семьям погибших в этом ужасном преступлении. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

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