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Медики три недели боролись за его жизнь. В Волгограде похоронили ведущего «Европы плюс» Максима Рогачева

, 21:38 Источник: v1.ru

Медики три недели боролись за его жизнь. В Волгограде похоронили ведущего «Европы плюс» Максима Рогачева
Фото: соцсети

В Волгограде родные и близкие простились с ведущим радиостанции «Европа Плюс» Максимом Рогачевым. Медики около трех недель боролись за жизнь радиоведущего, но спасти его так и не смогли.

Несчастный случай с Максимом Рогачевым произошел на строительной базе 20 апреля. «30-летний мужчина получил травму в результате падения производственного станка при транспортировке. Ему почти оторвало половину лица», - сообщили тогда экстренные службы города.

Его доставили в больницу и после 13-часовой операции врачи приняли решение поместить его в медикаментозную кому. Через неделю Максим пришел в себя, и его родные начали поиски доноров крови. Казалось, молодой человек идет на поправку, однако через несколько дней сердце не выдержало. 9 мая известного радиоведущего не стало. 

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