Тележурналист Попов обсудил с ректором МГУ вопрос сохранения культурного наследия

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11 мая 2021, 20:39

Фото: Мария Попова

Журналист телеканала «Россия 1» Евгений Попов обсудил с ректором МГУ Виктором Садовничим необходимость усиления контроля за состоянием объектов культурного наследия в масштабах страны. Также на встрече обсуждались перспективы строительства большого научного кластера на территории МГУ.



«Предлагаю усилить контроль за состоянием объектов, которые относятся к культурному наследию. Также считаю необходимым рассмотреть увеличение в 10 раз минимального штрафа за действия, повлекшие повреждение или уничтожение объекта культурного наследия», – отметил Евгений Попов.



По словам ректора МГУ Виктора Садовничего, вопрос сохранения объектов культурного наследия – один из значимых для формирования национальной идентичности и памяти об историческом прошлом нашей страны. Поэтому в этой сфере необходим тщательный контроль. Собственники исторических зданий должны понимать, что поддержка их в приемлемом состоянии – это не только значительные затраты, но и серьезная ответственность.



Тема реставрационных работ в аудиториях главного университета России в последние месяцы была достаточно резонансной. Тележурналист отметил: в социальных сетях высказывались опасения, что в ходе реставрации могут быть утрачены историческая мебель и интерьер отдельных кабинетов.



Совместно с представителями Департамента культурного наследия Москвы Евгений Попов осмотрел ряд аудиторий, где проводится капремонт. Представители контролирующих структур подчеркнули, что оригинальные предметы мебели и интерьера не были утрачены, а за нарушение культуры проведения производственных работ подрядчик оштрафован на 100 тысяч рублей.



В ходе встречи с ректором журналист также отметил, что не все собственники объектов культурного наследия обеспечивают надлежащий контроль за их состоянием. И во многих случаях наказание за некачественные реставрационные работы не соответствует наносимому ущербу.





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