Тёплые пледы к Дню Победы

Аргументы Недели → Общество 13+

11 мая 2021, 21:58 Елена Головань, корреспондент

Фото: личный архив

Вот и подошла к логическому завершению акция редакции «Аргументы недели» и районной газеты «Семилукская жизнь» в Семилукском районе Воронежской области. Мы вязали пледы для участников войны и собирали другие подарки. 8 мая всё это развезли адресатам. И получили массу положительных эмоций и слов благодарности от ветеранов, которыми с удовольствием делимся с вами.

С миру по нитке

Пледы мы вязали в течение месяца. Справились, за что огромное спасибо нашей замечательной бессменной помощнице Наталии Лебедевой. А также всем тем, кто помогал закупать пряжу, ведь вязание удовольствие не из дешёвых, на один плед выходило почти по две тысячи рублей. Но, как говорится, с миру по нитке – в данном случае в прямом смысле этого слова – и средства были собраны. Искренне благодарим за поддержку депутатов Семилукского городского совета, предпринимателя Эдуарда Толоконникова, главу Девицкого сельского поселения Сергея Сорокина и Юрия Филатова.

Но не пледом единым… Семилукцы собрали и другие подарки. Вера Соскова сделала своими руками замечательное мыло. Николай Тищенко передал для ветеранов красивые блокноты с ручками, Ольга Кульнева – розы. А учащиеся Орловлогской школы вместе с педагогами смастерили открытки, которые мы тоже с удовольствием вручили участникам войны. Глядя на учеников школы, присоединиться к поздравлениям решили воронежцы Дима и Ваня Клёновы, которые тоже нарисовали открытки.

Подаркам ветераны искренне радовались, благодарили за заботу, за то, что мы о них помним. А рассматривая открытки, восхищались как дети! А мы с сыном Данилой, который вызвался мне помочь, не могли сдержать слёз. Укутывая этих стариков тёплыми пледами, мы чувствовали их уже хрупкие плечи, которые столько всего перенесли…

И посмеялись, и погрустили…

У каждого из ветеранов своя история. О ком-то мы уже писали, о других обязательно напишем в следующих номерах газеты. Миномётчик, артиллерист, пехотинец, связистка, медсестра-сиделка… – все они приближали Победу на своих фронтах, на своём месте. Никакая работа не была лишней на фронте. Когда их слушаешь, поражаешься всему, понимая, что вот эту историю ты больше не услышишь нигде и никогда. А потому ловишь каждое слово, которое они, ветераны, порой выговаривают с большим трудом.

Так, посмеялись вместе с Фёклой Егоровной Новохатской над тем, как её сослуживцы на фронте всё время пытались дёрнуть её за косу – думали, что ненастоящая. А коса была знатная – в руку толщиной. Каким чудом она умудрилась сохранить волосы чуть ли не до колен в войну – непонятно. Когда сказала начальнику, что хочет отрезать косу, тот пригрозил, что напишет матери – мол, какой я тебя взял на войну, такой и обещал вернуть.

Погрустили с Любовью Фёдоровной Мехтиевой над её рассказом о том, как она познакомилась с мужем, Ильей Митрофановичем Мурзой, Героем Советского Союза. Именем которого, кстати, названа улица в Семилуках. Любовь Фёдоровна тогда была сиделкой в госпитале и с другими девчонками неотлучно дежурила у постели раненного Ильи Митрофановича. Фронтовик слушал рассказы Любы о книгах и не мог не влюбиться в умную, начитанную и такую заботливую девушку.

Порассуждали с Алексеем Яковлевичем Калашниковым о вреде лени, в том числе и на войне. Как сказал ветеран, мелочей на фронте не бывает. Если не будешь лениться и выроешь себе глубокий окоп – может и выживешь. Понадеешься на авось – ты практически покойник в случае артобстрела. А копать иногда действительно так не хотелось – порой просто стоя засыпали, с лопатой в руках, настолько изматывали постоянные бои. Артиллерист Алексей Яковлевич начал свой фронтовой путь под Киевом. Потом польские Люблин, Варшава. Переброска на время на взятие Кёнинсберга, а потом на Германию. В 30 километрах от Берлина застала его с однополчанами весть о Победе. На радостях стали палить в воздух, распугивая местных жителей. Кричали, что закончилась война. Только мало кто понимал. Зато когда сменили клич на «Гитлер капут», радость советских солдат стала ясна всем без исключения.

Подивились на удивительные повороты судьбы с Алексеем Михайловичем Ступниковым. В полном смысле повоевать ему не пришлось – в 44-м его забрали в запасной артиллерийский полк в 17 лет. Потому что пошёл на хитрость – прибавил себе год. Сказал, что 18. Сначала отучили. Потом отправили на Японию. По дороге ранило. Нога распухла – воспаление. Несколько месяцев провалялся в госпитале, на фронт попросту не успел… Только Алексей ещё до призыва убил одного из врагов, будучи ещё 15-летним мальчишкой. Село тогда оккупировали немцы, и ему поручили отвезти на родник на лошади одного из фашистов, в доску пьяного. Подросток пришпорил коня Серика, и немец упал, сломав шею. Пришли расстреливать всю семью. Заступился староста – мол, никого Лёшка не хотел убивать, мальчишка же ещё совсем. Просто, наверное, лошади какой-нибудь репей попал на шею, или овод укусил… Словом, спас и мальчишку, и всю его семью. А потом старосту расстреляли как предателя. И такое было в те годы…

Да, кстати, мы не смогли обойти вниманием и нашу давешнюю знакомую, Анну Филлиповну Талдыкину. Она хоть и не была участницей войны, но её история нас очень зацепила. 12-летней девчонкой она сумела пережить все ужасы концлагеря. А также навестили Антонину Тимофеевну Орлову, блокадницу, о которой мы тоже писали на сайте «Аргументов недели».

Сегодня и навсегда они – победители!

Конечно, не ко всем мы смогли попасть лично – кому-то пришлось передать подарки через родных. Но большую часть ветеранов мы всё-таки повидали и поздравили. И знаете, что удивительно?! Несмотря на то, что всем оставшимся участникам войны осталось всего ничего до векового юбилея, в преддверии Дня Победы они поразительно преображаются. Выпрямляются спины, радостно сияют глаза, вновь откуда-то появляется командный голос. И снова перед нами те мальчишки и девчонки, которые когда-то, в грозных 40-х смело шагали фронтовыми дорогами, несмотря на обстрелы, голод, холод, грязь, вшей… Сегодня и навсегда они – победители!

Ещё раз поздравляем ветеранов войны с праздником! Спасибо вам, родные наши! Спасибо за то, что мы сейчас живём под мирным небом. Ведь учитывая, что Гитлер планировал половину населения Советского Союза уничтожить, а половину превратить в рабов, в лучшем случае мы, скорее всего, мыли бы стаканы где-нибудь в немецком баре, а то и работали на рудниках. Но они, эти ветераны, в 40-е годы, будучи ещё практически детьми, сумели поставить заслон фашизму и освободили всю Европу от нечисти.

Пледы мы вязали в течение месяца. Справились, за что огромное спасибо нашей замечательной бессменной помощнице Наталии Лебедевой. А также всем тем, кто помогал закупать пряжу, ведь вязание удовольствие не из дешёвых, на один плед выходило почти по две тысячи рублей. Но, как говорится, с миру по нитке – в данном случае в прямом смысле этого слова – и средства были собраны. Искренне благодарим за поддержку депутата Воронежской областной думы Кристину Кулешову, депутатов Семилукского городского совета, предпринимателя Эдуарда Толоконникова, Волонтёрский корпус 36, главу Девицкого сельского поселения Сергея Сорокина и Юрия Филатова.

P.S. Когда на следующий день мне довелось вновь поехать к Фёкле Егоровне Новохатской, теперь уже с главой администрации сельского поселения Сергеем Сорокиным, женщина меня узнала: «Леночка! Спасибо тебе за плед! Такой лёгкий и тёплый! Я сегодня под ним спала ночью». И стала гладить мои руки. Знаете, порой вязать пледы было достаточно утомительно после рабочего дня, да и в целом организация акции требовала немало времени, но мне не жаль ни секунды, потраченной на это. Потому что вот ради таких моментов стоит жить.

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